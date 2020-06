Accidents laborals

La Intersindical-CSC considera un èxit la protesta contra les morts a la mina de Balsareny

Unes 350 persones, entre treballadores, treballadors i ciutadania solidària, s'han manifestat aquest dimarts a Manresa en contra de les condicions d'inseguretat laboral a la mina de Balsareny que han condutït a la mort de dues persones en tres setmanes, el 4 i el 25 de juny. Havien estat convocades pels comitès d'empresa d'ICL -empresa propietària del jaciment afectat i el de Súria- i de Montajes Rus -principal empresa subcontractada per treballar-hi- per protestar contra el menysteniment rebut fins ara davant les exigències de seguretat laboral i per reclamar que finalment s'implementin les reformes necessàries per evitar noves morts durant les jornades laborals a les mines.

La Intersindical-CSC, amb representants a Montajes Rus, celebra el nítid clam emès en la jornada de vaga i agraeix el suport rebut pels alcaldes de Manresa i Sallent, que s'han reunit amb els comitès i han assumit les seves reivindicacions, però també avisa que les mobilitzacions poden haver-se de repetir si es pretén carregar en les espatlles de les treballadores i els treballadors el cost de les reformes que s'aplicaran. ICL ha optat per clausurar tres setmanes la mina de Balsareny per analitzar i implementar-hi les modificacions necessàries per garantir-ne la seguretat, però encara no s'ha acordat com es computaran aquests dies d'inactivitat a les instal·lacions.



Com a mostra de bona voluntat, els representants de la plantilla han acceptat que les jornades restants d'aquesta setmana vagin a compte de dies de vacances, però la Intersindical-CSC rebutja que s'apliqui un ERTO a les treballadores i treballadors afectats durant el període restant, tal com tem que pretenen fer ICL i Montajes Rus. Després de diversos anys escatimant recursos en mesures de seguretat, per incrementar el marge de benefici a costa de diverses vides i accidents greus, una mesura d'aquest tipus implicaria una reducció injustificada de salaris en la plantilla. Per tot això, la Intersindical-CSC reclamarà els propers dies que, en cas de plantejar-se un ERTO, es complementin els ingressos fins assolir l'equivalent al 100% dels sous, plantejant noves protestes si és necessari, tant si no s'atenen aquestes demandes com si les modificacions en les condicions laborals que es plantegen són insuficients per garantir la seguretat futura de la plantilla.