Accidents laborals

La Intersindical-CSC ajorna la vaga a les mines de Súria i Balsareny després de forçar una negociació

La vaga indefinida convocada per la Intersindical-CSC a Montajes Rus, la principal empresa subcontractada per la israeliana ICL per treballar a les mines de Súria i Balsareny, ha quedat ajornada dues setmanes, després d'arribar a un acord per negociar una millora de la seguretat laboral per a la plantilla, però també adaptacions organitzatives i millores econòmiques.



L'aturada havia de començar aquest dimecres, però, durant la mediació amb la Generalitat, l'empresa ha acceptat iniciar un procés de negociació “amb caràcter d'urgència” amb el comitè, motiu pel qual la Intersindical-CSC ha optat per ajornar la protesta fins al 30 de juny, quan es valoraran els avenços aconseguits. La vaga havia estat convocada principalment per forçar la implementació de mesures per evitar noves morts com les que es va produir el 4 de maig passat per part d'un treballador del jaciment, a causa d'un despreniment, o accidents greus com havien anat succeint amb anterioritat.



El sindicat ha pres aquesta decisió després que, des de Montajes Rus, es posés damunt la taula un calendari negociador que hauria de començar aquest mateix dijous i que l'assemblea de treballadores i treballadors hagi avalat explorar aquesta via, tal com, en el seu moment, va aprovar la convocatòria de vaga. Aquest gest ha de servir també per avançar cap a la unitat sindical amb la resta d'organitzacions presents al comitè d'empresa i en cap cas implica una desconvocatòria de la vaga, sinó un ajornament fins al 30 de juny.