La CUP Tarragona presenta al Ple una moció en defensa de la sanitat pública

La Candidatura d’Unitat Popular defensarà al Consell Plenari d’aquest divendres una moció realitzada per “Sanitàries en Lluita” i que ha estat recollida per les anticapitalistes, centrada en reivindicar tant un model 100% públic com un únic conveni laboral digne per totes les treballadores, que acabi amb els greuges comparatius.

La crisi sanitària i socioeconòmica arran de la COVID-19 ha tornat a posar sobre la taula les greus mancances del nostre sistema sanitari i les reclamacions, des de fa anys, de professionals, moviments veïnals i col·lectius de defensa de la sanitat pública. El col·lectiu “Sanitàries en Lluita” ha tornat a portar aquestes reivindicacions tots els dimecres a les portes d’hospitals i centres d’atenció primària d’arreu de Catalunya. A Tarragona, les mobilitzacions s’han fet paleses tant a l’Hospital Joan XXIII com a l’Hospital Santa Tecla. Les seves reivindicacions són les que recull la moció que defensarà la CUP, que porta anys participant a les lluites en defensa de la sanitat a partir del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, del qual en formen part.

A part d’aquesta moció, les cupaires presenten quatre mocions més. Aquestes són per instar a la Generalitat de Catalunya que suspengui l’autorització ambiental d’IQOXE; i per encomanar informes de fiscalització de les empreses municipals a la Intervenció de l’Ajuntament. A banda, assumeixen la moció per l’increment de l’oferta de places a l’escola pública, elaborada per diverses famílies de Tarragona; i la moció per exigir la paralització de l’ERTO a COMSA, elaborada pel sindicat FCT-IAC.