Lluita institucional

La CUP Tarragona exigeix a l’AMT que es personi com acusació particular en els casos del "Coaching" i del Jaume I

La CUP Tarragona ha posat de relleu que els casos de presumpta corrupció del Coaching i del fallit pàrquing Jaume I segueixen vius i cal que l’empresa d’Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) es personi com acusació particular per tal de garantir que es depurin responsabilitats.

Les anitcapitalistes ja van celebrar que el govern de l’Ajuntament hagi pres la decisió de personar-se en diferents casos de presumpta corrupció com són els casos de les targetes de l’EMT, INIPRO i l’empresa municipal de mitjans de comunicació, però les conselleres cupaires recorden que encara queden casos als jutjats en els que l’actual govern hauria de mostrar la mateixa contundència, com és el cas del Coaching, que la CUP va portar fa dos anys a la fiscalia, i del pàrquing Jaume I.

Les cupaires recorden que en el cas del Coaching l’AMT va gastar prop de 50.000€ en un contracte amb una empresa per a coaching i formació de treballadors relacionada amb la llavors Presidenta de l’AMT, una despesa que no disposava de la documentació pertinent i que, segons la CUP, no va quedar acreditada la seva realització. En aquest sentit, la consellera Laia Estrada explica que “ja que, de moment, l’actual govern no té la intenció d’aixecar noves catifes, almenys que es personin com acusació particular davant les que ja estan aixecades i s’estan investigant”.

La CUP ha preguntat en els dos darrers consells d’administració de l’AMT a l’actual presidència com estava el cas del Coaching. En aquest sentit, la consellera Eva Miguel ha manifestat que “lamentem que en cap de les ocasions no se’ns hagi donat una resposta clara, fet que posa de relleu un total desinterès i ignorància per part de la presidència en un cas de presumpte corrupció que en el seu dia l’actual alcalde Pau Ricomà va qualificar d’un fet “molt greu””. Quant al cas del Jaume I, la CUP lamenta que, malgrat l’alcalde assegura que està “actuant a fons per evitar l’arxivament” d’aquest escandalós cas de corrupció, a dia d’avui segueixen sense fer una passa tan indispensable com és personar-s’hi com acusació contra els anteriors governs de l’ajuntament i membres de l’AMT.

Finalment, el Grup Municipal de la CUP anuncia que aquest divendres portarà al Ple una moció per tal d’encomanar informes de fiscalització de les empreses municipals a la Intervenció de l’Ajuntament ja que ha quedat palès la ineficàcia del sistema dut a terme fins a la data per tal de detectar irregularitats a les comptes de les empreses municipals