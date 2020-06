Cures

La CUP Reus vol eliminar els contractes per hores de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària

La Candidatura d'Unitat Popular de Reus proposa una nova política de remuneració econòmica per a les treballadores del servei d'atenció domiciliària (SAD). La formació cupaire recorda que el sector de les cures està altament feminitzat i precaritzat, ja que «la majoria de les treballadores no arriben a un contracte de mitja jornada i la contractació es fa per hores» destaca Marta Llorens. Per això, la Candidatura presentarà una moció al ple d'aquest divendres perquè el SAD es gestioni de forma directa des de la Regidoria de Benestar Social i es millorin les condicions laborals d'aquest sector.

Posant de manifest les conseqüències de l'epidèmia vers la gent gran, la portaveu de la formació, Marta Llorens, ressalta la revalorització de les tasques de cures per part de les institucions i se n'alegra que aquesta lluita, que la Cup fa temps que lidera, s'hagi fet extensa a la resta d'opcions polítiques. Concretament fa esment en el paquet de mesures que ha posat en marxa el Departament de Treball, Afers Socials i Família, en suport a les treballadores de les cures i la llar.





A escala municipal, la portaveu destaca que «encara que el servei es gestioni des d'una empresa municipal, SAGESSA, no s'ofereix una dignificació de les condicions laborals de les treballadores». Els anticapitalistes consideren l'empresa municipal com «el camí cap a la gestió directa del servei» però alerten que «no s'estan garantint unes condicions laborals òptimes». La Cup valora la formació i professionalització d'aquestes tasques, majoritàriament realitzades per dones.





A més, destaca Llorens la dignificació de les tasques de cures serveix tant per les treballadores com per les persones usuàries. Per una banda, les treballadores li donen la importància que mereix la seva feina, i per l'altra, les usuàries poden gaudir d'una major qualitat en el servei.