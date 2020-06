covid-19

La Cup Reus suma prop de 70 propostes amb un «Projecte de Ciutat més enllà de la Covid-19»

El grup municipal proposa un projecte de transició social per consensuar-lo amb els agents econòmics, socials i culturals de la ciutat

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa un gran ventall de mesures concretes en l’àmbit econòmic, social i cultural per treballar amb la resta de partits i entitats de la ciutat, amb la intenció de donar resposta tant a les necessitats urgents com a mig i llarg termini. En aquest sentit, la portaveu Marta Llorens destaca que «l’epidèmia ha evidenciat la incapacitat d’aquest sistema capitalista de donar resposta a una crisi com aquesta» i remarca que «calen mesures estructurals i transformadores, que vagin més enllà de l’economia de mercat». Per això, els cupaires posen sobre la taula un debat profund per replantejar el model de ciutat.

L’Aleida Lòpez, membre de l’assemblea local de la Cup, explica que la cultura «ja vivia en la corda fluixa de la precarietat i que arran la crisi és un dels sectors més castigats». Lòpez fa incís en què la cultura s’hauria de veure com un bé comú «ja que permet la construcció social i fomentar el benestar social» i no com un espai de consum, lligat a una visió mercantilista de rendiment econòmic.

En aquest sentit, Lòpez proposa donar suport a la creació cultural amb formats més petits i descentralitzats, per tal d’arribar a tots els barris, crear una cooperativa de treballadors de cultura o plantejar un nou model de visites turístiques. La cupaire conclou amb què «el suport de l’administració al teixit associatiu de la ciutat és imprescindible per construir un espai de debat, crític i participatiu».

En l’àmbit social, Edgar Fernández, regidor de la Cup, defensa que «ara és el moment d’engegar un projecte que sigui de transició i assumible per totes les forces de la ciutat amb l’objectiu de no deixar ningú enrere». Fernández fa referència a la presa de control públic de residències privades durant la crisi sanitària per explicar que «és l’administració pública qui millor ho pot fer». Per això, el regidor demana aturar les privatitzacions dels serveis públics i insisteix en refer els pressupostos municipals per estar a l’alçada de les circumstàncies. Finalment, reclama que es donin facilitats als espais i entitats que donen resposta a les necessitats que l’ajuntament no ha estat capaç de cobrir, com és el cas de la Xarxa de Suport Mutu, la PAH o Reus Refugi.

Pel que fa a l’habitatge, Fernández considera que «és la base de totes les necessitats» i proposa la dinamització de l’habitatge buit existent a la ciutat. Concretament, proposa aplicar línies de subvenció perquè petits propietaris puguin fer les reformes necessàries per posar el pis en lloguer, programes per compartir pis o la creació del Consell Municipal d’Habitatge, que aquest any encara no s’ha engegat.

Finalment, en l’àmbit econòmic, la regidora cupaire Mònica Pàmies insisteix en què «l’essència competitiva i capitalista d’aquest sistema no ens funciona» i que «és essencial treballar per un sistema sostenible, enfocat en la distribució equitativa de la riquesa i que incorpori la perspectiva feminista». En aquest sentit, Mònica Pàmies fa referència a la creació de la Taula d’Economia Social i Solidària, com a resposta a la crisi actual i que «pot evitar el tancament de moltes empreses». L’Economia Social i Solidària, explica la regidora, és un model compromès amb l’entorn i les persones, que prioritza cobrir necessitats que es generin per sobre de l’afany de lucre.

Seguint amb les mesures econòmiques, Pàmies també fa esment a la creació d’una comercialitzadora municipal d’energia verda o la internalització del servei de recollida de residus i neteja viària. La regidora, a més, defensa la creació d’un parc agrari a Reus, així com afavorir el comerç de proximitat o assegurar l’accés de tota la ciutadania als serveis de telecomunicacions.