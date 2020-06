Habitatge

La CUP reclama a Ricomà acabar amb els pisos buits per fer front a les problemàtiques veïnals

Darrerament, veïns i veïnes de Tarragona han expressat la seva preocupació davant la violència creixent als seus carrers i ho atribueixen a inquilins de pisos que han estat ocupats. Aquestes no són les úniques situacions que han tingut lloc, sinó que al llarg dels darrers anys s’han reproduït problemàtiques similars a altres parts de la ciutat.

La CUP considera que el principal origen d’aquest problema és la gran quantitat de pisos buits presents al nostre municipi i, alhora, el fet que no es garanteixi de forma real el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics per a un volum de població, cada vegada més gran, la qual es troba absolutament mancada de recursos.

Com passa arreu del país, la major part dels pisos buits a la nostra ciutat són propietat de bancs i grans tenidors. Malgrat la legislació permet sancionar-los, a Tarragona això no és possible perquè per multar-los per acumular pisos amb caràcter permanentment desocupat, la mateixa llei exigeix que, prèviament, es redacti un reglament per poder-los identificar i que s’impulsin “polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat per a ésser llogats”. Aquesta mesura és un dels acords que va exigir la CUP per a l’aprovació dels pressupostos d’ERC i ECP però que, ara per ara, no s’ha executat perquè ni tan sols s’ha dut a terme el modificatiu de crèdit de 600.000€ per disposar de la pertinent partida.

Per últim, és igual d’important que es garanteixi un acompanyament real a les persones que avui en dia es troben excloses del sistema. Cal una intervenció efectiva en clau educativa, d’ocupació i de salut per encarar problemes greus d’addiccions i malalties cròniques. Reduir la intervenció a l’àmbit policial s’ha demostrat que, en cap cas, soluciona el problema.