temporeres de la fruita

La CUP denuncia les condicions de treball de les temporeres de la fruita i exigeix 10 mesures urgents al govern

La CUP ha denunciat avui en una roda de premsa a la ciutat de Lleida les condicions de treball de les temporeres de la fruita i ha exigit a la Generalitat deu mesures urgents per revertir la situació, en el marc de la campanya Que No Ens Robin La Vida.

La formació ha volgut posar l’accent en les condicions de treball amb què es troben el conjunt de les classes treballadores dels Països Catalans i el procés de precarització laboral que des de fa dècades empitjora dia a dia les condicions materials de vida de la població i la cruesa d’aquestes, que la crisi econòmica i social agreujada per la Covid-19 ha evidenciat.

La CUP ha denunciat les successives reformes laborals regressives per part del govern de l’estat espanyol i com aquesta situació es veu agreujada a “l’esglaó més feble, el del treball temporer”, ja que s’hi combina temporalitat, mobilitat, baixos salaris i restricció d’accés als permisos de treball. “A pitjors condicions de treball, pitjors condicions d’accés als drets bàsics. Quan els sistemes de protecció de treball i dels drets socials es regulen amb les normes del capital, les classes treballadores i els teixits productius locals hi sortim perdent”, ha assegurat la diputada de la CUP-CC al Parlament, Natàlia Sánchez.

Per aquest motiu, diversos representants de la CUP a les terres de Lleida han exigit davant del pavelló on s’allotgen els treballadors temporers, 10 mesures de mínims al govern de la Generalitat: