impunitat policial

La CUP demana la compareixença de Buch per l'agressió racista de sis mossos a un jove del Bages

La CUP Crida Constituent ha sol·licitat la compareixença del conseller Miquel Buch a la comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, arran de les informacions publicades avui per La Directa referents a l’agressió, vexació, amenaces i insults racistes de sis agents de l’ARRO del cos de mossos d’esquadra a un jove detingut al Bages el passat 10 de gener de 2019.

La formació també han registrat una bateria de preguntes en relació a altres actuacions policials per part dels Mossos i sobre el sistema de protecció dels infants.

SOS Racisme ha fet públic aquest dilluns el cas d’una presumpta agressió racista per part d’agents dels Mossos d’Esquadra a un jove de 20 anys, Wubi. Segons ha relatat l’entitat en un comunicat i explica el jove en un vídeo, els fets van tenir lloc el gener del 2019 en una localitat del Bages quan Wubi sortia de casa seva mentre la policia hi estava intervenint per un desnonament. Els agents el van tirar a terra, el van colpejar i el van insultar, segons l’entitat. L’agredit va gravar amb el mòbil com els agents li deien “negre de merda, racista és poc” o “tu ets un mono”. Wubi i la seva família van denunciar els fets, que està investigant un jutjat.

Interior ha manifestat que aquests Mossos han estat traslladats a un altre destí, fins que no hagi una sentència ferma.