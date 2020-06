Català

La CAL crea en poques setmanes nou material didàctic específicament dissenyat per les sessions en format de videoconferència

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) ha desplegat en poques setmanes un sistema en línia per mantenir actius els grups de conversa en català que duen a terme més de 250 voluntaris i participants, vinculats als projectes Xerrem Junts i Garbells de Llengua. Aquest esforç ha permès que les sessions de català dirigides a persones nouvingudes i a persones catalanoparlants puguin desenvolupar-se amb seguretat.

Malgrat l’aturada, l’entitat ha treballat incansablement per posar-se en contacte amb tots els seus nuclis i proposar l’adaptació de les sessions que abans eren presencials a l’entorn virtual. En molt poques setmanes, l’entitat ha desenvolupat nou material didàctic dissenyat expressament per a les sessions virtuals i les ha posat en marxa. Els nous recursos audiovisuals estan formats per diapositives, peces d’àudio i imatges creades per a ser compartides a plataformes de videoconferència. L’acollida ha estat molt positiva tant per part dels guies de cada grup, que s’han sentit acompanyats amb un material idoni, com per part dels xerraires, que tenen a la seva disposició un conjunt de material que poden consultar durant les sessions o amb posterioritat.

La llengua ha demostrat ser, un cop més, un element integrador capaç de superar les barreres culturals i físiques. L’esforç per restablir els grups de conversa durant la quarantena que han dut a terme totes les persones que formen part de la CAL palesa que l’interès pel català és indiscutible i que té molts orígens: el laboral, el cultural, el de lligam social o, també, el d’oci.

“Ens ha sorprès positivament la formació de nous grups no adscrits a cap indret físic o entitat. Des de la CAL acollim i celebrem aquest fenomen i creiem fermament que aquests grups han aparegut recentment continuïn trobant-se quan la quarantena hagi acabat”, afirma en Jordi Esteban Calm, director dels projectes Xerrem Junts i Garbells de Llengua. Tot i que la majoria dels 31 grups de conversa en línia que actualment es duen a terme ja existien abans del confinament, s’han format nous grups totalment virtuals.