Aigua

Impulsen la campanya "Salvem els Rius" per aturar les agressions als ecosistemes fluvials que està realitzant l'ACA

Denuncien aquestes actuacions que es realizen amb l’excusa de l’urgència del temporal Glòria

Salvem l'Empordà, Ecologistes en acció i altres entitats han impulsat la campanya "Salvem els Rius" amb l’objectiu d’aturar les agressions als ecosistemes fluvials que està realitzant l’ACA.

Apunten que Les actuacions que està realitzant l’ACA estan provocant uns impactes ecològics de primera magnitud, afectant a espais naturals i espècies protegides per la llei. A més, resulten accions irresponsables, ja que la transformació dels rius i rieres en uns simples canals de desguàs augmenta el poder destructor de l’aigua. En futurs períodes d’avingudes es pot pronosticar que, en aquests trams on l’ACA està actuant, els efectes destructius de l’aigua poden ser molt més importants.

Segons informa Ecologistes en Acció, dimecres passat a la Demarcació de Costes de Catalunya del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) va entrar amb maquinària pesada a l’espai de la desembocadura de la Tordera causant un greu impacte ecològic. En aquest espai, com a conseqüència natural de la tempesta Glòria i la disminució de presència humana arran del confinament per la pandèmia de la Covid-19, s’havia generat una zona de gran valor ecològic. Els Ajuntaments de Malgrat de Mar i Blanes havien acordat tancar-la des de l’inici del desconfinament, per tal de protegir la fauna avícola que havia nidificat a la zona gràcies a la creació de nous habitats.

L’esmentada i brutal actuació s’ha dut a terme sense el coneixement ni consentiment de les administracions locals corresponents, amb l’argument de netejar les zones. No obstant, els mateixos experts que fan el seguiment de les espècies nidificants en l’espai han confirmat que no hi havia pas brossa, sinó un habitat natural creat per restes vegetals arrossegades pel temporal que, de fet, han possibilitat l’assentament de sorres i l’augment de biodiversitat a la desembocadura a nivells no vistos des de feia dècades.

Cal recordar que l’espai de la desembocadura de la Tordera està declarat com a Zona Especial de Conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000. La presència i irracional actuació de maquinària ha estat especialment nociva perquè ha destruït espècies protegides per l’Annex I de la Directiva Hábitats, potenciada precisament pel Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, responsable últim de la nefasta actuació d’avui. A més, ha destruït dos nius de corriol, espècie protegida per l’Annex I de la Directiva Aus. Totes dues directives de legislació d’abast de la UE.

A més de les nefastes conseqüències ecològiques que ha tingut l’esmentada actuació, la Demarcació de Costes ha demostrat una absoluta manca de reconeixement i responsabilitat davant la ciutadania involucrada en la preservació de la biodiversitat local, que ha estat compromesa i organitzada des de la presentació del Manifest de la Tordera per tal d’assegurar la qualitat dels rius i els seus ecosistemes associats i, d’altra banda, al nostre entendre, acumular el tercer incompliment d’aplicació de normativa europea (la Directiva Marc d’Aigua).

Així mateix, segons ha estat anunciat, l’acció ha estat denunciada a la Fiscalia de Medi Ambient de Girona per part del cos d’Agents Rurals. Per la seva banda, Ecologistes en Acció estudiarà i emprarà totes les vies legals necessàries que estiguin al seu abast per tal d’evitar que es torni a reproduir cap més invasió ni un potencial delicte ambiental d’aquesta magnitud en les zones de nidificació en plena època de reproducció.