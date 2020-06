Guanyem Badalona reclama formació i protocols antiracistes als cossos policials

El moviment Black Lives Matter als Estats Units d’Amèrica ha esclatat després d’anys d’existència, i això ha donat força a moviments antiracistes arreu del món. Les mobilitzacions contra la violència policial i racista van arribar a Barcelona la setmana passada i Guanyem Badalona va fer-ne difusió. Ara reclamen que es previngui amb més formació per als cossos policials i recuperant les mesures engegades en el mandat 2015-2018.

Guanyem recorda al govern que al juny de 2018 hi havia en marxa diverses mesures de convivència i prevenció del racisme que es van interrompre, i que el govern no està fent absolutament res al respecte. Programes com l’Oficina Antidiscriminació, el reforç de l’equip de mediació o la formació a entitats en matèria antiracista, que estava previst fer amb SOS racisme són algunes de les accions que van quedar interrompudes amb la moció de censura i que el nou govern mai va reemprendre.

“Les entitats que treballen dia a dia contra el racisme constaten que el comportament dels cossos policials té un biaix clarament discriminador i no només cal formació, sinó posar-hi fre”. Fonts del partit recorden els fets de l’agressió a una veïna d'origen Dominicà fa unes setmanes a Llefià. “A Badalona hi tenim un problema molt greu de racisme que necessita atenció i feina. Les persones necessiten seguretat i drets, i no repressió i odi” declara Dolors Sabater.