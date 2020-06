Ensenyament

Guanyem Badalona presenta una moció contra la segregació escolar

Avui 30 de juny es celebra el ple municipal ordinari de l’ajuntament de Badalona, i l’agrupació de Dolors Sabater hi presentarà una moció contra la segregació escolar. La segregació escolar provoca que en determinats centres educatius es concentri alumnat amb desavantatges, ja sigui per vulnerabilitats socioeconòmiques o per raó d’origen. Els alts nivells de segregació escolar estan relacionats amb resultats educatius globals baixos, alts nivells d’abandonament escolar, o pitjors nivells de cohesió social. Catalunya es troba actualment entre els 10 països d’Europa amb més segregació escolar i Badalona encapçala la llista dels 9 municipis de Catalunya amb més segregació escolar.

Per aquests motius, Guanyem Badalona ha proposat mesures Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable, la reserva de places per a aquest, i activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les famílies en el procés de matriculació. Esperen comptar amb el suport de la majoria del ple, ja que consideren que es tracta de mesures de ciutat que beneficien a tota la ciutadania.

“No hi poden haver escoles que donin més oportunitats que d’altres. Hem d’acompanyar a qui, per la raó que sigui, té molts menys mitjans per gaudir d’una educació digna” declara la regidora Carme Martínez, del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.