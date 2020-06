Covid-19

Guanyem Badalona obrirà el seu ateneu i oferirà ajuda als veïns que vulguin demanar l’Ingrés Mínim Vital

Guanyem Badalona ha enunciat avui que ha estat preparant el seu local del Passeig de la Salut per obrir-lo a partir de la setmana que ve. Les regidores i membres de l’organització oferiran assistència a qui ho necessiti per tramitar la seva petició d’Ingrés Mínim Vital. Obriran l’espai d’assistència a partir de dilluns 29 de juny i hi tornaran cada dilluns a la tarda i cada dimecres al matí.

Crític amb el govern d’Albiol, el Grup Municipal de Guanyem Badalona ha expressat que aquest no ofereix serveis d’assistència a les persones sense mitjans per demanar l’IMV. Diverses entitats de la ciutat ja han començat a treballar en el mateix sentit per poder assistir en la tramitació d’aquesta prestació.

“Badalona és una de les ciutats que més pateix la crisi, amb moltes famílies amb dificultats per accedir a recursos bàsics. Les institucions hauríen de garantir que ningú es quedi enrere i tothom tingui possibilitat de demanar l’Ingrés Mínim Vital” declara Nora San Sebastián, portaveu del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.