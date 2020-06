llibertats

Guanyem Badalona exigeix mesures contra els desnonaments i per l'habitatge digne

La formació de Dolors Sabater va demanar ajudes al lloguer en començar el confinament preveient la crisi econòmica pel COVID-19. Ara també exigeixen un compromís contra els desnonaments. En la darrera setmana els jutjats de Badalona han reactivat les ordres de desnonaments que s’havien deixat en suspensió a l'inici de l’estat d’emergència. En aquest moment Guanyem Badalona ja va fer la reclamació al govern municipal per l’activació d’ajudes als lloguers a l’espera d’ajudes supramunicipals (de la Generalitat o l'estat).

La setmana passada, també, la Generalitat de Catalunya suspenia les ajudes als lloguers davant l’allau de sol·licituds rebuda. La formació de Dolors Sabater va reclamar en el seu a l'inici del confinament que es destinés el romanent municipal del 2019 a mesures d'emergència com l’ajuda al lloguer, i ara ho reclamen com una urgència.

El març de 2018, conjuntament amb l’aleshores alcalde de Sabadell Maties Serracant, van reclamar a la Generalitat de Catalunya la creació d'una conselleria d'Habitatge per atendre l’emergència que ja era patent en aquell moment en diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona així com de tot el país. “Necessitem un ajuntament que defensi el dret a l'habitatge, i una Generalitat que escolti la veu de tantes veïnes amb dificultats per pagar-se un habitatge digne” declara Dolors Sabater, presidenta del Grup Municipal Guanyem Badalona.

“Considerem que els desnonaments, la falta d’ajuts al lloguer i a la gravíssima crisi econòmica i social, conformen un atac triple contra el dret a l'habitatge de moltes famílies de Badalona. L'ajuntament ha de fer costat a tantes famílies que estan en situació límit” declaren fonts de Guanyem Badalona.