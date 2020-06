Fora el Borbó del nostre nomenclàtor

Com es lògic als catalans nacionals, els que no o som per un accident geogràfic, sinó perquè sentim la catalanitat i l’exercim; el cognom Borbó el veiem no tan sols com una cosa aliena sinó com un referent de l’enemic. Això no a impedit que, des del primer Felipe a l’últim, aquest cognom s’hagi estes per les nostres poblacions amb el vist i plau d’ajuntaments botiflers.

Crec que ara que s’ha destapat, públicament, el tarannà corrupte d’aquesta dinastia es un bon moment per eliminar d’arreu dels carrers i places de Catalunya el nom de tots aquest monarques. Jo demano als ajuntaments catalans, començant pel de la capital, que facin mocions per fer-los desaparèixer.

Es bo recordar l’últim rei de la dinastia catalana, Martí I, dit l’Humà, pel seu tarannà afable, modest, pactista i culte, amb ell va acabar el nostre sistema monàrquic, tot el que ha vingut després es el sistema monàrquic espanyol amb uns personatges, masculins i femenins, que no cal qualificar perquè no s’aguanten per enlloc.

I que quedi clar que es tracta d’aprofitar la ocasió ja que, encara que fos un exemple d’honestedat, es una monarquia que mai ha estat legitimada democràticament sinó que deu la corona a un tirà sanguinari, el general Franco, que va posar-li al cap amb les mateixes mans que havia firmat la sentència de mort d’un president de Catalunya.