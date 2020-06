Municipis

ERC i ECP estan governant millor a Tarragona, però en cap cas diferent

Es compleix un any des que la CUP de Tarragona vam facilitar l’alcaldia a Pau Ricomà i, per tant, el govern bipartit d’ERC i ECP. La CUP va prendre aquesta decisió amb el convenciment que només així posaríem fi al caciquisme imperant les darreres dècades. Mai vam tenir la certesa que ERC i ECP farien realitat la transformació profunda que necessitava, i necessita, Tarragona, però s’obria una possibilitat que amb Ballesteros era impossible.

No deixarem de recordar que la CUP no va donar l’alcaldia a ERC a canvi de cadires, ni de més càrrecs de confiança, ni millors remuneracions, ni més representació, sinó que vam acordar cinc punts que entenem que eren claus per conformar la base d’un canvi a la ciutat i que, alhora, enteníem que eren de mínims. És en aquest sentit que, quan valorem el grau de compliment d’aquells acords veiem que el compromís polític de canvi i de transformació ha quedat fagocitat per les dinàmiques imposades, directament o indirecta, dels poders fàctics de la ciutat. Es compleix un any de mandat i encara no s’ha començat a fer l’estudi sobre la internalització del contracte de neteja, ni el de la qualitat de l’aire. No s’han contemplat els pressupostos participatius, no s’ha dut a terme el cens de pisos buits (ni s’ha sancionat els bancs i els grans tenidors, més enllà de modificar l’ordenança de l’IBI) i tampoc s’ha iniciat cap procés de modificació del POUM per preservar l’Anella Verda que va des del Gaià al Francolí.

ERC no ha estat capaç d’executar cap dels acords de mínims adquirits amb la CUP malgrat coincidien amb el seu propi programa i, el que és pitjor, la resta de les seves pròpies promeses electorals, igual que les d’ECP, han quedat clarament diluïdes. Confiem que, pel bé de la ciutat, tots els projectes promesos comencin a fer-se realitat. De moment, és innegable que la manera de governar és millor que la del PSC en companyia dels seus múltiples socis (entre aquests la mateixa ERC en el seu moment), però haurem de seguir preguntant-nos: i el canvi, per a quan?