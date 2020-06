El decret de mesures urgents de protecció del territori no protegeix 51.700 hectàrees com explica el Govern

Com ha calculat el Govern la protecció? Les 51.760 hectàrees resulten de la superposició del sòl rústic ja inedificable (AANP, ANEI, ARIP boscós, APT i AT-C) i les delimitacions d'APR vigents. Amb aquest càlcul, el Govern hauria inclòs parcel·les ja edificades, pedreres, carreteres o terrenys que ja han estat arrasats per l'autopista Llucmajor-Campos, per exemple. Tot plegat indica manca de rigor i precipitació a l'hora d'aprovar el decret llei sense conèixer el seu abast real i publicitar una protecció que en gran mesura no existeix. Les crítiques ferotges de l'oposició també són infundades i ni tan sols no s'han preocupat de verificar l'abast de la norma que desqualifiquen.

Aquesta protecció tan escassa s'explica per la manca d'ambició proteccionista del Govern en l'àmbit polític i, tècnicament, per l'article 4.2.2 que diu: "En parcel·les incloses parcialment dins les APR es poden autoritzar edificacions sempre que no s'emplacin en la superfície de la parcel·la inclosa dins l'esmentada àrea. Als efectes d'edificabilitat la superfície a considerar serà la totalitat de la parcel·la". La realitat, però, és que la majoria de parcel·les edificables afectades per una APR a Mallorca no estan íntegrament incloses en aquesta figura i, per tant, poden seguir edificant-se dins la part de la parcel·la no afectada per l’àmbit de l’APR (Ex. si una parcel·la té 14.000 m2 i està dins la categoria de Sòl Rústic Comú en Règim General, es podrà seguir edificant al lloc de la parcel·la no afectada per l’APR. Succeirà el mateix si la parcel·la està en SRP- ARIP, sol rústic protegit com a àrea rural d’interès paisatgístic, i té 50.000 m2). En la majoria de casos, doncs, el decret llei sols indica en quina part de la parcel·la no es pot edificar, però segueix essent edificable.

A tall d'exemple: a Santa Maria només una parcel·la queda inedificable; a Valldemossa, cinc (que ja estaven protegides en la seva major part per la LEN); a Ariany, set; o a Alaró, vuit. En el cas de Campos, el Govern calcula que ha protegit 4.400 hectàrees (mapa 4) però la realitat és que quan es resten les parcel·les edificades, les carreteres, les inferiors a 15.000 m2 i les que continuen essent edificables, just en queden 346, que ocupen 1.071 hectàrees (mapa 5).

Terraferida ja va advertir el Govern de l'abast real del decret llei dies després de la seva aprovació, suggerint esmenar-lo immediatament en vista que l'abast és enormement inferior al que s'ha explicat. Atès que no hi ha cap impediment tècnic ni jurídic per esmenar-lo, instam els partits del Govern a considerar la informació que aquí s'exposa i a esmenar el decret llei com més aviat millor i amb efectes retroactius per evitar el que ja s'ha produït: una allau de petició de llicències que podria acaba aconseguint l'efecte contrari al desitjat.

El decret llei, en definitiva, tendrà un efecte de protecció molt petit sobre el sòl rústic i no frenarà l'allau urbanitzador de fora vila, on els darrers 25 anys s'han concedit al voltant de 10.000 llicències per edificar grans habitatges amb piscines. Aquest fenomen edificador ha provocat l'abandonament massiu de l'agricultura, la pèrdua de desenes de milers de llocs de treball, la desaparició de l'estructura agrària i una dependència alimentaria de l'exterior preocupant. Els usos residencials i la rururbanització del camp han disparat el consum de recursos com l'aigua.