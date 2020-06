Despesa militar

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau denuncia que la despesa militar espanyola superarà de nou aquest any 2020 els 20.000 milions d'euros

El nou informe publicat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau sobre la despesa militar espanyol xifra en els 20.030 milions d'euros la despesa militar per a aquest any 2020. Aquestes dades tenen en compte a part del pressupost consolidat del Ministeri de Defensa, de 10.199.000, la resta de despeses militars repartides en altres ministeris que no s'inclouen en els crèdits de Defensa (cosa que aconsella l'OTAN als països membres). Entre ells, les classes passives dels militars en servei, a la reserva o pensionistes, la mútua militar ISFAS, la Guàrdia Civil, els crèdits en R + D que es destinen al desenvolupament de nous armaments, i les aportacions a organismes militars internacionals, com l'OTAN. "En l’anàlisi també s'afegeixen els interessos del deute públic, ja que si el Govern permet que l'Estat s'endeuti en l'adquisició de béns d'equip, armaments, instal·lacions i infraestructures militars, els interessos de la part proporcional que corresponen a aquesta deute és de rebut que es sumin a la despesa militar".

La pandèmia de la Covid-19 ha impedit que el Govern presentés el pressupost d'aquest any 2020, i ha obligat a prorrogar el de 2019 (al seu torn estava prorrogat del de 2018, aprovat pel Govern de Mariano Rajoy). En el pressupost de 2018 els crèdits del Ministeri de Defensa havien tingut un augment d'un 10,5% respecte a l'any anterior. Un increment que en dos aspectes clau eren avantatjosos per al Ministeri de Defensa: en inversions en armaments i en R+D militar per a noves armes. Tots dos havien tingut uns augments molt elevats (un 25% en les inversions militars, arribant als 3.696.000, i un 47% a la R + D militar per al desenvolupament de noves armes, arribat als 678.700.000). "Per al Ministeri de Defensa, les pròrrogues del pressupost en 2019 i 2020 no han representat una pèrdua per a les seves capacitats militars, ja que partia d'una situació molt favorable per abordar els seus objectius, especialment els destinats a l'adquisició de nous armaments", apunta Pere Ortega, president del Centre Delàs i autor de l’informe.

En l'anàlisi de la despesa militar espanyola per a aquest any 2020 destaca l'aprovació per part del Govern del PSOE des de finals de 2018 de set nous Programes Especials d'Armament (PEA), que assoleixen un total de 13.356.000 d'euros per a la fabricació d'armament entre 2019 i 2032. Entre els programes més importants aprovats destaquen cinc fragates F-110 per un import de 4.325 M €; 348 blindats 8x8 Dragon amb un cost de 2.100 M €; l'actualització de l'avió de combat F-2000 amb una aportació de 906 M €; 1.172 M € per al submarí S-80, per a esmenar els defectes d'enginyeria que feien que no flotés; 1.381 M € per als helicòpters militars NH-90; 819 M € per modernitzar els helicòpters Chinook i 1.397 M € per a tres satèl·lits de comunicació militar. Segons l'autor de l'informe, "la posada en marxa dels nous programes d'armes anunciats pel Govern de Pedro Sánchez amb un cost de 13.356.000 d'€, és un despropòsit sobretot considerant l'enorme crisi que ocasionarà la pandèmia de la Covid- 19".

A més, en els pressupostos de 2020 s'assignen per al desenvolupament tecnològic i les activitats en R+D+I 678 milions repartits en dos programes, el d'Investigació i estudis de les Forces Armades dotat amb 211.500.000; i el de Suport a la innovació tecnològica en el sector de la defensa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme amb una assignació de 467.600.000, que íntegrament va destinat a les empreses militars com ajuda per desenvolupar els PEA aprovats.

Per a inversions en adquisició d'armes i infraestructures en Defensa es preveu una partida de 3.059 milions d'euros, dels quals 1.873 són per fer front a el pagament de l'anualitat dels PEA, quedant la resta, 1.186.000, per a l'adquisició d'armaments d’ús, com municions, explosius, torpedes, míssils, vehicles de transport, sistemes de comunicació, a més d'inversions en instal·lacions i infraestructures militars.

L'altre enorme dispendi que cada any amaga la despesa militar real d'Espanya és el que correspon a les missions militars a l'exterior. "Es tracta d'un cas d'ocultació deliberada de les despeses reals de les intervencions militars ja que cada any s'habilita un crèdit inicial molt inferior al real, el 2019 va ser de 314 milions (en anys anteriors ha arribat a ser de fins a 14 milions) sent el cost final de la liquidació de 1.176 milions d’euros. Així, es pot concloure, que l'ocultació del cost real de les missions a l'exterior que tots els anys ronda els 1.000 milions obeeix a una operació persistent i deliberada perquè no es conegui la despesa real del pressupost de Defensa", apunta Pere Ortega.

"Si aquesta ingent despesa militar de més de 20.000 milions anuals destinats (segons els governs) a proporcionar seguretat, s'hagués destinat a l'àmbit de la salut i dels serveis socials, de ben segur haguessin proporcionat una major seguretat a la ciutadania", afirma l'autor de l'informe. "Aquesta és una ocasió per revertir aquesta insensata política militarista que no beneficia ni dóna seguretat a la població española. No és demagògic preguntar-se si dóna més seguretat un submarí que un hospital. Tampoc, si protegir l'ocupació, la sanitat pública, l'educació, els serveis socials, les pensions o crear habitatge social proporciona més seguretat que mantenir unes forces armades desorbitades en nombre i armaments".

*L'informe es presentarà aquesta tarda en el Webinar “Despilfarro armamentista en tiempos de crisis” que comptarà amb la participació de Pere Ortega (autor de l'informe), Sara del Río (Greenpeace España), Koldobi Velasco (Alternativa Antimilitarista i ADNV), Ana Barrero (AIPAZ), Andrés Amayuelas (CONGDE), Josemi Lorenzo (Desarma Madrid), Enrique Quintallina (Ecologistas en Acción) i Jordi Calvo (GCOMS, International Peace Bureau i Centre Delàs). Més informació aquí.

Pots consultar i descarregar l'informe complet en castellà aquí.