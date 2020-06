impunitat

EH Bildu sol·licita la compareixença de Felipe González en el Congrés espanyol després que la CIA confirmi la seva implicació en la creació del GAL

Després que els documents desclassificats de la Central Intelligence Agency (CIA) assenyalin a Felipe González, president del Govern espanyol entre 1982 i 1996, com un dels responsables del terrorisme d'Estat i confirmin la seva implicació directa en la creació del GAL, el Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu ha registrat avui una sol·licitud de compareixença de Felipe González perquè l'expresident del Govern espanyol doni explicacions en la Comissió d'Interior del Congrés. De la mateixa manera, la formació sobiranista basca ha sol·licitat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè informe en el ple del Congrés sobre els fets relatius al terrorisme d'Estat durant els governs de Felipe González després de conèixer els documents desclassificats de la CIA.



L'informe que ha vist la llum 36 anys després de la seva redacció, reconeix les «connexions» del GAL amb els Governs que va presidir Felipe González, a pesar que mantingui parts ocultes en relació al terrorisme d'Estat. En el document datat en 1984 i titulat Espanya: Terrorisme basc i resposta governamental, l'agència estatunidenca d'intel·ligència assegura que «Felipe González ha acordat la formació d'un grup de mercenaris, controlat per l'Exèrcit, per a combatre fora de la llei als terroristes». A més d'aquestes frases extretes dels documents desclassificats, la CIA admet que l'operació no sols estava fos de la llei, sinó que posava en qüestió l'anomenada 'Transició' i «les credencials democràtiques del Govern espanyol».

Comissió de Recerca en el Congrés i Senat

Davant la gravetat d'aquestes informacions, Euskal Herria Bildu impulsarà en el Congrés i al Senat la creació de sengles Comissions de Recerca que dirimeixin responsabilitats polítiques i llancin llum sobre els fets que confirmen els documents de la CIA desclassificats i revelats recentment. EH Bildu treballarà perquè aquesta petició compti amb el major suport possible en totes dues Cambres espanyoles.