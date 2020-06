Clavegueres de l'Estat

EH Bildu, ERC, Junts, PNB, CUP i BNG registren la creació d'una comissió de recerca sobre Felipe González i els GAL

EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, PNB, CUP i BNG han presentat aquest dijous una sol·licitud perquè Felipe González sigui investigat en el Congrés espanyol dels Diputats per la seva presumpta col·laboració amb els GAL. L'objecte de la comissió de recerca demandada pels grups signants és esclarir la veracitat dels documents desclassificats per la CIA que assenyalen a l'expresident, la implicació de González en la creació dels Grups Antiterroristes d'Alliberament, el seu coneixement sobre els actes perpetrats per la banda, la possible participació dels seus governs, les pressions realitzades perquè aquest cas no hagi estat resolt i les responsabilitats polítiques de l'expresident i del seu nucli dur en el terrorisme d'Estat que es va dur a terme a l'Estat espanyol.

Aquest dilluns la formació abertzale ja va anunciar la seva decisió de presentar una sol·licitud per a obrir una comissió de recerca sobre la relació de González i els GAL. L'encarregada d'explicar els seus motius va ser la portaveu Mertxe Aizpurua: “L'informe que ha vist la llum 36 anys després de la seva redacció reconeix les connexions del GAL amb els governs que va presidir González (…) Davant la gravetat d'aquestes informacions, impulsarem tant en el Congrés com al Senat comissionis de recerca per a dirimir responsabilitats polítiques i llançar llum sobre els fets que confirmen els documents de la CIA. Treballarem perquè aquesta petició compti amb el major suport possible punt en sengles cambres”.