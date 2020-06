Medi ambient

Dotze ciutats denuncien la paràlisi dels governs municipals davant la demanda d'una mobilitat sostenible

La campanya ¨Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat¨ va convocar ahir concentracions en 12 ciutats per denunciar la manca de resposta de les administracions a les seves demandes per un Pla de Xoc urgent per transformar la mobilitat, mentre el trànsit i els nivells de contaminació tornen als nivells anteriors al confinament.

Tot i el mal temps, famílies, ciclistes, entitats i veïnes han sortit als carrers a demanar una ciutat que prioritzi les persones i es mogui d'una manera més sostenible i saludable. La campanya, que en tan sols un mes ja compta amb el suport de més de 600 entitats i 7.600 persones, ha organitzat marxes a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sabadell, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat, Premià de Mar, Vilanova i la Geltrú, Cardedeu i Mataró.

A Girona nens i nenes han decorat el Carrer Migdia per fer-lo per a vianants i sense fums. Premià de Mar ha tallat la NII per imaginar una alternativa pacificada que no els perjudiqui la salut. A Sabadell més de 200 bicicletes han circulat per la ciutat, reclamant el seu espai. A Barcelona, centenars de persones a peu i amb bicicletes han ocupat el carrer Aragó, omplint-lo de vida i consignes com "Confinem els cotxes" i "Ciutats lliures de fum". Així, les accions continuaràn fins aconseguir les demandes urgents de la campanya.

La contaminació de l’aire és el principal problema de salut pública a les nostres ciutats i la principal font d’emissions contaminants els vehicles de motor, com s’ha pogut constatar amb la baixada en les concentracions que s’han produït per la reducció de trànsit durant confinament.

Per primer cop en dècades, moltes ciutats compleixen les recomanacions en qualitat de l’aire que demana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquestes emissions són també responsables de la crisi climàtica i ecològica. D’altra banda, investigacions recents realitzades als Estats Units, la Xina i Itàlia apunten a majors taxes de contagis i morbimortalitat pel coronavirus en les ciutats i zones on es respira més aire contaminat.

L’actual pandèmia ha posat en evidència la urgència de transformar la mobilitat insostenible per a un nou model de ciutats saludables, on es respiri un aire net i que facin front a l’emergència climàtica. Per això diverses entitats van llançar el passat 13 de maig la Campanya ¨Confinem els cotxes. Recuperem la Ciutat¨, per reclamar un desconfinament amb una reducció dràstica de l’ús del vehicle privat. Davant la manca de resposta de les administracions a les seves demandes han convocat aquest dijous a una mobilització conjunta a les principals ciutats de Catalunya.

Reclamen a les administracions un Pla de Xoc urgent per convertir les calçades en viari prioritari per vianants i bicis, a tots els carrers i accessos de les ciutats. I com a mesures d'urgència en el transport públic, la conversió del carril esquerra en carril BUS a totes les vies d'accés a les grans ciutats i garantir el finançament del sistema en la situació actual.