Dos anys després dels Jocs Mediterranis la Fundació Tarragona 2017 encara no s’ha liquidat

La Candidatura d’Unitat Popular denuncia que, després d’un any de mandat, el govern d’ERC i ECP no acredita haver fet net amb els comptes dels JJMM2018, i reclama transparència davant d’un dels últims casos més foscos que va deixar la gestió del PSC a la ciutat.

La formació lamenta que la Fundació Tarragona 2017 encara no s’hagi liquidat i, a més, que l’auditoria de la Fundació corresponent a l’exercici 2018 sigui, a hores d’ara, “provisional”. Les cupaires es mostren decebudes amb l’actual govern municipal ja que “els hem demanat informació al respecte i ens han intentat fer creure que la Fundació estava liquidada facilitant-nos, tan sols, una trista acta del setembre de 2018 que inclou l’acord de liquidar la fundació, però que acaba sent una declaració d’intencions, en comptes d’aclarir que, efectivament, encara no s’ha liquidat”, ha manifestat la consellera Eva Miguel.

La CUP ha criticat que s'han realitzat diverses peticions d’informació que no han estat respostes en la seva totalitat. Es refereixen a la seva demanda de justificació de la subvenció de la Unió Europea, relativa al Programa Erasmus Plus d’Esports, així com l’informe de la intervenció relatiu al 2019.

La consellera Laia Estrada ha expressat la seva preocupació “ja que quan l’alcalde Ricomà estava a l’oposició va afirmar més d’una vegada que la Fundació dels Jocs s'havia de dissoldre i passar comptes, afirmant, fins i tot, que abans de les eleccions del 2019 havia d'estar liquidada”. Així mateix, en una entrevista a l’inici de l’actual mandat Ricomà va explicar que l’auditoria dels Jocs “arribaria molt aviat” i que “el tancament de la Fundació havia de ser immediat”, però ha passat un any des de les seves declaracions i encara no s’ha materialitzat ni una cosa ni l’altra.