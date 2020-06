Racisme

Desacord dels comuns en relació amb l’estàtua de Colom a Barcelona

El monument a Colom és una de les estàtues més significatives de la ciutat de Barcelona. Situada a la plaça del Pont de la Pau –entre la Rambla i el passeig Colom-, va ser construïda per retre homenatge a Cristòfor Colom, descobridor d’Amèrica.

La construcció de l’estàtua emblemàtica va ser iniciativa de l’exalcalde de Barcelona, Francesc Rius i Taulet, per millorar el litoral barcelonès amb motiu de l’exposició Universal de Barcelona, l’any 1888.

Ara, més de 130 anys després i arran de les manifestacions antiracistes contra la mort de George Floyd i de tants altres, apareix un nou debat sobre la taula: enretirar el monument o deixar-lo?

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va defensar dissabte passat que desmuntar l’estàtua de Colom “seria una bona mesura” per evitar que la ciutat mantingui el seu “reconeixement cap a una figura que va fer possible la colonització d’uns territoris amb el genocidi”. En aquesta línia, Albiach va defensar que Espanya pateix el mateix problema de racisme que els Estats Units. Un “racisme institucional aparat per la llei d’extrangeria”.

L’endemà de les declaracions de la presidenta dels comuns, unes 250 persones van manifestar-se al voltant de l’estàtua demanant que la retiressin.

Per altra banda, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aposta per una contextualització, ja que considera que el monument forma part de la memòria crítica de la ciutat i els experts recomanen mantenir-la.

Colau va admetre en unes declaracions a ‘El món a RAC’ que “el monument, per bé o per malament, és una icona de la ciutat de Barcelona” i que, per tant, considera que la millor opció és deixar-la, però instal·lant una placa o exposició que recordi “la seva realitat, el que suposa i a quina ciutat responia segles enrere”.

Una situació semblant va passar amb l’estàtua d’Antonio López, Marquès de Comillas, identificat com a esclavista. La CUP va plantejar la seva retirada i el 2018 l’alcaldessa la va efectuar. Aquesta vegada, però, Colau considera que “no en tots els casos s’ha d’optar per enretirar els monuments”, tot i que “seguim volent una ciutat antiracista”, afirma.

Anna Huertas