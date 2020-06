CUP Tortosa: "Les obres de la catedral, de moment, ja ens costen 600.000 més"

La setmana passada l’equip de govern va aprovar (el 2 de juny) la licitació del projecte bàsic per acabar les obres de la catedral. El cost previst és de 1.797.257€. Als que cal sumar els 661.500€ que ja s’han pagat a l’empresa Arnó e Hijos, que al març va renunciar a seguir les obres.

Resulta curiós que ara l’equip de govern aprove una xifra, que supera en quasi 200.000€ l’oferta per preus contradictoris que va fer a Arnó e Hijos, al mes de març, i que esta va desestimar. I ens preguntem que ha canviat del març al juny, per augmentar en 200.000€ el cost?

En total, de la previsió inicial valorada en quasi 1,9 milions d’€, passarem a pagar, de moment, quasi 600.000€ més (també s’ha aprovat una nova redacció del projecte que seran 7.000€ més). Estem parlant de quasi un 33% més.

CUP Tortosa es segueix preguntant què passa amb les obres a la nostra ciutat, que sempre surten més cares de la previsió inicial i que tenen problemes per acabar-se.

CUP Tortosa va demanar al començament de la pandèmia tant a l’alcaldessa com al tinent alcalde, retardar les obres a principis del 2021 per no perdre la subvenció dels fons Feder Catalunya però alhora retardar els pagaments de l’obra. Així es podria disposar de més recursos per fer polítiques socials i d’ocupació, si fos necessari. De la mateixa manera que vam demanar ajornar inversions a la via pública per més endavant.

Però com a bon govern de dretes, amb la complicitat del PSC, Tortosa dedicarà al 2020 i al 2021 més diners a amortitzar crèdits i fer obres que a polítiques socials i de protecció dels llocs de treball. Com li vam reiterar al darrer ple, tampoc calia fer ara, al mes de juny, una amortització d’1,3 milions d’€. Uns diners, que l’estat podria permetre, en un futur proper, autoritzar per fer polítiques socials i d’ocupació. I que si no fos així, en tot cas l’amortització es podria fer al desembre i no ara.

Per altra banda, esta setmana hem rebut les actes de les juntes de govern extraordinàries i urgents 29, 30, 31 i 32 sense estar aprovades en una junta ordinària. De la mateixa manera que les havíem rebut durant els 5 anys que portem a l’ajuntament de Tortosa.

Una nova prova de com l’alcaldessa va mentir a tots els portaveus de l’oposició indicant que les actes de les juntes extraordinàries no es podien enviar fins estar aprovades en una junta ordinària.

A CUP Tortosa ens preocupa, que si en una qüestió com esta, de limitada rellevància, l’alcaldessa és capaç de mentir, quantes mentides més ens diu... Volem recordar que el fet de no enviar-les tenia com a objectiu, amagar que l’empresa Arnó e Hijos havia comunicat que renunciava a acabar les obres de la catedral.

Des de la CUP Tortosa demanem a l’alcaldessa que canvie d’actitud, perquè no és digne d’una alcaldessa utilitzar mentides. I li recordem que estem esperant la resposta a les instàncies presentades que demanen un informe del secretari municipal, que avale la seua resposta (sobre l’enviament de les actes de govern). Informes que encara estem esperant i que no pararem de demanar.