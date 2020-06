habitatge

Concentracions de les PAH davant dels Jutjats arreu del país per exigir l'aturada dels desnonaments

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han fet fet concentracions davant dels Jutjats d'arreu del país per protestar contra la reactivació dels desnonaments.

A les mobilitzacions els membres de la plataforma han sol·licitat la moratòria de 6 mesos en desnonaments de lloguer i vulnerabilitat per la COVID19, i han demanat aturar qualsevol mena de desnonament sense alternativa habitacional.

Amb aquestes mobilitzacions han denunciat que, el que el Govern va vendre com una “moratòria dels desnonaments” de 6 mesos, només afecta alguns desnonaments de lloguer en els quals s’acrediti en els jutjats vulnerabilitat produïda per la COVID19, segons la reduïda definició del Reial Decret Llei 11/2020. La resta de desnonaments, que no estaven aturats per una suposada moratòria sinó per la suspensió dels terminis processals, poden reprendre a partir d’avui dijous 4 de juny gràcies a una modificació legal aprovada pel Consell de Ministres a finals de maig, continguda en l’article 8 de l’RDL 537/2020 de pròrroga de l’estat d’alarma.

Això vol dir que tots els desnonaments de lloguer que no entrin en la reduïda definició de vulnerabilitat del real decret abans nomenat, al costat dels hipotecaris o de persones que ocupen habitatges, poden tornar als nostres barris, pobles i ciutats a partir d’avui mateix! [ En aquest document s’explica com es pot preveure aquesta represa

A més, s’ha habilitat parcialment el mes d’agost com a més hàbil de l’11 al 31 d’agost, quan abans era només per a actuacions urgents i l’únic mes de l’any que no sortien dels jutjats comitives judicials i policia amb l’objectiu de desnonar famílies, el que suposa una vulneració dels drets fonamentals que ha estat denunciada durant els últims onze anys pels moviments de lluita pel dret a l’habitatge davant de tothom.

Quan es va declarar la pandèmia la mateixa Relatora de l’ONU del dret a l’habitatge, Leilani Farha, va declarar amb molt d’encert que “l’habitatge, és la primera línia de defensa davant el brot de COVID-19”. És un escàndol que per acontentar els interessos dels de sempre (bancs, fons voltors i especuladors), amb 27.127 persones mortes i en plena pandèmia mundial, es permeti ara la represa dels desnonaments quan el coronavirus no serà superada fins que hi hagi una vacuna, hi ha risc de rebrots o necessitat de possibles nous confinaments; posant clarament en risc, no només el dret a l’habitatge de les famílies, sinó el dret a la salut de tota la població.

Les organitzacions socials fa molts anys que estem lluitant contra els desnonaments, amb el suport i la solidaritat del 99% de la població. La crisi sanitària ha demostrat que, com hem cridat des del primer dia, si es vol es poden suspendre els desnonaments. Pel que ara no permetrem de cap de les maneres que torni “la corba de la vergonya, la dels desnonaments”.

Per aquest motiu, avui hem convocat a la ciutadania en els jutjats de tot l’estat, per deixar ben clar des del primer dia que no volem més desnonaments, que no permetrem que torni aquesta barbàrie i que farem tot el que estigui a les nostres mans per aturar-los!