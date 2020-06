Repressió

Concentració en suport a Jordi Alemany al Palau de Justícia de Girona

Organitzacions antirepressives, entitats i organitzacions polítiques han fet una crida per a assistir el proper dijous al Palau de Justícia a les 9.30h en suport de l'independentista Jordi Alemany on serà jutjat per "ultratge a Espanya", entre altres suposats delictes. Li demanen 5 anys de presó i 7838,19€