En defensa del territori

SOS Penedès demana una moratòria urbanística a la Vegueria Penedès

SOS Penedès ha proposat aturar la tramitació dels plans i projectes urbanístics que puguin alterar la recerca del model Territorial, consensuat a través del procés democràtic d’una autèntica participació ciutadana, que ajudi a definir les directrius per a la redacció del Pla Territorial de la Vegueria Penedès.

"La Generalitat no pot seguir tramitant plans especulatius, innecessaris i obsolets i deixar de banda la gran oportunitat d’entrar en el segle XXI redactant un Pla Territorial modèlic com ha de ser el Pla Territorial de la Vegueria Penedès". puntualitza

SOS Penedès demana una moratòria urbanística de tots els plans i projectes en tot l’àmbit territorial de la Vegueria Penedès, perquè entenem que abans d'aprovar nous plans urbanístics expansius i obsolets de zones residencials, industrials i de serveis, hem de repensar el model territorial que volem davant els nous reptes econòmics, socials i ambientals.

Considera que s’ha de fer una nova lectura del Penedès i replantejar l’urbanisme planificat, per actuar amb celeritat i demorar l'afectació del canvi climàtic al nostre entorn, que ja el tenim aquí i que ens afectarà profundament l’actual manera de viure, modificant el nostre entorn. La pandèmia de la COVID-19, és un nou avís, que ens demana replantejar la direcció de l’actual model de societat, davant les problemàtiques globals que ens afecten.

Assegura que cal reiventar-se prioritzant polítiques de proximitat, d’economia circular, de compartir, de transport públic, de bicicleta, d’optimitzar el que tenim, de l’economia del bé comú, de preservar els espais naturals, de diversificar l’agricultura, de les energies renovables i en el nostre cas, de potenciar una regió agroalimentària al Penedès.

"No es seguir com fins ara, on les polítiques de creixement són l’únic full de ruta de les administracions públiques locals, comarcals i de país. Si volem lluitar per minimitzar les problemàtiques climàtiques globals, hem de canviar les velles polítiques, hem de canviar el model econòmic que ens aboca al desequilibri social, hem d’impulsar politiques de decreixement urbanístic i d’optimitzar el que tenim, no podem seguir creixent si a tots els municipis de Catalunya tenim polígons industrials buits o zones residencials buides o zones de serveis desèrtiques".

Per a SOS Penedès "La Direcció General de Política Territorial i Sostenibilitat segueix la seva hipòcrita política de divulgar la sostenibilitat i l’economia circular mentre que redacta, aprova i impulsa urbanitzacions expansives innecessàries, obsoletes i que només beneficien a les empreses que ostenten negocis de compra i venda de parcel·les. La creació de la Comissió d’Urbanisme del Penedès és senzillament un fidel reflex de la política sense nord de la Generalitat".

Des de la creació d’aquesta comissió el 7 de febrer de 2020, s’ha prioritzat el creixement, en cap cas s’està replantejant el model territorial actual i tampoc ha esdevingut un òrgan de discussió per fer propostes adaptades al segle XXI i de donar solucions ambientals a l’emergència climàtica.

El 7 de febrer la Comissió d’Urbanisme del Penedès va aprovar diversos projectes en la línea de seguir creixent urbanísticament:

- A Vilafranca el Pla del carrer del Comerç del barri del Molí d’en Rovira, amb la construcció de 1.000 pisos i l’enderrocament de part del patrimoni industrial vitivinícola.

- A Calafell el Pla Parcial de l’Hostal del Prat, que comportarà la construcció de 106 habitatges, en zona inundable entre l’estació de rodalies de Calafell i la riera de l’estany de Calafell.

- A Calafell el Pla Parcial de Mas Mel, amb la construcció de 55 habitatges a la part alta de l’urbanització Mas Mel ubicada a la serralada litoral.

- Al Vendrell el Pla Parcial dels Masos Oest, amb la construcció de 66 habitatges a la part alta de l’urbanització els Masos actualment es una zona boscosa de la serrelada litoral, al davant de les platges del Francàs i de Comarruga.

- A Cunit el Pla Parcial de Cunit 2 o la Plana del Castell, amb la construcció de 90 pisos, una zona comercial, hotels, pàrkings, despatxos, restaurants, magatzems i equipaments, en una zona inundable i que és l’últim espai agrícola a la franja litoral del municipi i que esdevé una zona d’aiguamolls en l’època de pluges.

El 8 de maig la Comissió d’Urbanisme del Penedès de forma virtual, va aprovar el projecte l’Autòdrom Terramar de Sant Pere de Ribes, que inclou la construcció de tres hotels, 3.200 places de pàrking, accessos, tot plegat per implantar un centre d’esdeveniments de tot tipus, preferentment del mon del motor i eqüestre. Aquest nou projecte tindrà una afectació a la Xarxa Natura 2000, que actua com a connector natural entre els Colls Miralpeix i el Parc del Garraf.

Que la Comissió d’Urbanisme del Penedès aprovi aquests planejaments expansius d’aquests 5 municipis, no té sentit, perquè entre tots ells tenen 12.215 pisos buits segons les dades de l’IDESCAT de 2011. Si tenim en compte que la població en el període 2011-2020 en aquests municipis no s’ha incrementat substancialment, i considerant la construcció d’habitatges nous en el mateix període, la dada relativa d’habitatges buits segueix essent, avui en dia, vàlida.

Tampoc estem d’acord que el Conseller Damià Calvet i els alcaldes de la Conca d’Òdena, vulguin adaptar el procés participatiu del Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca, per via telemàtica i simplificant els processos administratius en plena pandèmia de la COVID-19.

Davant d’aquests fets no tenim més alternativa que demanar responsabilitats a la Generalitat pel desgavell i el caos que està generant al llarg i ample del Territori.

El Pla Territorial del Penedès està aturat en espera de que els promotors puguin treure les seves plusvàlues del capital invertit en la compra de terrenys per això aquest no arriba mai, com no arriba mai la consideració del territori de la Vegueria Penedès.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja té enllestida la redacció de l'Avanç del Pla Territorial del Penedès, l’havien de presentar el passat 18 de març de 2020, però la pandèmia de la COVID-19, ho ha aplaçat sense data. La presentació de l’Avanç del Pla, havia de ser el punt de sortida dels processos participatius amb la ciutadania per poder opinar sobre les propostes elaborades.

No entenem que en comptes de debatre entre tots quin Penedès volem, el Departament mitjançant la Comissió d’Urbanisme del Penedès comenci a aprovar plans parcials abans de la presentació de l’Avanç de Pla i durant la pandèmia la COVID-19. No pot ser que demorem més la discussió de quin model d’urbanisme volem, perquè ens afecta com a societat, que experimenta canvis radicals, que l’Administració ni s’atreveix a considerar i ens cal trobar l’arrel del problema, i no seguir, com una gallina sense cap, amb antiquades polítiques de creixement.

La manca de Participació ciutadana un dèficit democràtic imperdonable a aquestes alçades de la crisi.

La participació ciutadana en el planejament urbanístic de la Vegueria Penedès és inexistent des de l’aprovació de l’estat d’alarma decretat per l’estat Espanyol. I no val l’argument de que hi ha una Comissió creada que avala la participació, aquesta és una tapadora irresponsable dels interessos immobiliaris privats.

La paralització dels serveis públics de l’administració en l’àmbit municipal, comarcal i de la Generalitat i la justícia, no garanteixen la participació ciutadana en els projectes que posen en perill, a part dels espais naturals, marítims i agrícoles del Penedès, la seva estructura social i econòmica més genuïna.

Les eines telemàtiques no estan garantint el dret democràtic a opinar i a debatre sobre les noves planificacions urbanístiques que han aprovat telemàticament els ajuntaments i la Comissió d’Urbanisme del Penedès.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’està fent un ús fraudulent, il·legal i antidemocràtic de l’estat d’alarma, perquè sota el paraigües de l’interès general, s’estan aprovant projectes urbanístics especulatius. Està fent servir de forma interessada el confinament, saltant-se tots els passos necessaris de participació ciutadana i així evitar l’oposició i protestes contra els projectes urbanístics aprovats.

Per tot això demana al Departament de Política Territorial i Sostenibilitat la retirada dels plans i projectes aprovats durant aquest temps de confinament, a part dels que s’han anat redactant mentre el Pla Territorial es troba aturat pel mateix Departament, i obri la porta a l’autèntic debat ciutadà del Penedès.