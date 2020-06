Automòbil

La Intersindical (CSC) considera que cal posar sobre la taula la possibilitat de nacionalitzar la Nissan

Davant l'anunci de tancament de les plantes de Nissan a Catalunya, la Intersindical (CSC) ha manifestat que cal plantejar accions radicals amb els treballadors i el conjunt de la força productiva i sindical del país, posant damunt la taula la possibilitat de nacionalitzar i posar sota control de la plantilla aquests centres. Considera que "estan més que amortitzats pels guanys anuals de Nissan i pel suport públic rebut fins ara. En cas d'acord amb les persones treballadores, cal un acompanyament per reconvertir la producció amb criteris ecològics i socials".

A mig i llarg termini, el sindicat apunta que cal emprendre una acció decidida per reindustrialitzar el país. En el marc de globalització actual, en què primen els guanys privats i la competència es basa sobretot en baixos salaris, "cal apostar per un nou model productiu arrelat al territori i al servei d'una transformació de la indústria tradicional. Així com posar-se les piles i afrontar el futur del sector de forma decidida, centrant els esforços en la indústria ecològica i en la indústria de tecnologies punteres".

Paral·lelament, assenyala que cal buscar vies per lligar el capital i la mà d'obra, amb fórmules de producció de tall cooperatiu i amb una estreta col·laboració entre el sector públic i la iniciativa dels treballadors i les treballadores. "L'actual moment de repensament i crisi global ha de suposar una oportunitat per afrontar aquest imprescindible repte", remarca.