Acció Social de la COS a la comarca de l’Horta ha denunciat l'anunci de l’Ajuntament de València per tancar recursos i serveis socials essencials, més en plena crisi de la Covid-19.

L'Ajuntament de València, al mes de març, uns dies després de decretar-se l’Estat d’alarma, fa públic que habilitarà places residencials d’emergència per la COVID-19. La seua idea inicial era mantenir-les obertes fins dos mesos després de la finalització del confinament. La realitat amb la qual ens trobem és que, amb la ciutat encara en fase 1 de la desescalada, l’Ajuntament ha pres la decisió de tancar les 340 places d’emergència que estan actives encara hui. La publicació a la premsa d’aquesta informació no va acompanyada de cap alternativa residencial: tanquen els centres donant l'esquena a les persones en risc d'exclusió social i a les treballadores en precari que estan fent ús d’elles.

Les primeres setmanes, alguns poliesportius es posaren a disposició de les persones en situació de sense llar i per a aquelles persones que de sobte van perdre el seu habitatge i a les quals no se’ls va poder oferir cap alternativa habitacional. Allà podien fer ús del servei de dutxes i rebre una bossa d’aliments. També s’ha anunciat la seua tancada entre aquesta setmana i la pròxima, llevant-los la possibilitat de garantir la seua higiene personal i l’accés a una alimentació mínima.

L’Ajuntament també ha publicat una noticia referent a l’empadronament: deia que l’anava a flexibilitzar perquè qualsevol persona poguera accedir pel fet que és indispensable per a tramitar la targeta sanitària, demanar una prestació econòmica, escolaritzar als i les menors... Suposadament, aquesta gestió es faria des dels Centres Municipals de Serveis Socials de la ciutat.

Per una altra banda, les xarxes socials de la GVA Igualtat i Polítiques Inclusives publiquen que, els Centres de Serveis Socials ja estan funcionant de manera presencial des del passat dilluns. Però segons la COS, aquesta informació no és certa. Les portes continuen tancades per a l’atenció directa i no contesten al telèfon ni als mails per a donar les cites prèvies. Un gran nombre de persones i famílies necessiten informació sobre com tramitar les ajudes de manutenció creades en substitució de la beca de menjador; treballadores que han perdut les feines i necessiten ajudes de manutenció de caràcter urgent per a fer front a les despeses de llum, aigua o lloguer (moltes persones usuàries de serveis socials treballen a l’economia submergida); persones que necessiten aliments perquè els llocs on acudien habitualment de repartiment d’aliments i/o menjadors socials han tancat les seues portes per recomanació sanitària; persones que perden els seus habitatges per no poder fer front al pagament del lloguer de la casa o l’habitació; i moltes altres situacions que la població està vivint. La desatenció augmenta encara mes l’alta vulnerabilitat social d’un important sector de la població.

A més, les oficines del LABORA tampoc no han obert encara les seues portes: els telèfons i la línia de WhatsApp que activaren tampoc funcionen correctament. La tramitació de qualsevol de les prestacions i subsidis que habitualment gestionen, s’ha