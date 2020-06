Espai públic

L'Ajuntament de Barcelona fa un decret a mida del Gremi de Restauració sense escoltar les propostes dels col·lectius veïnals

Els col·lectius veïnal consideren que s'ha perdut una oportunitat per arribar a consensos sobre l’ocupació de l'espai públic per les terrasses

"L'Ajuntament ha fet un decret a la mida del Gremi de Restauració sense escoltar les propostes dels col·lectius veïnals de la ciutat, que avui ha passat pel Plenari municipal".

Les entitats veïnals FAVB, ECOM, Catalunya Camina, ACIC, Carrers per a Tothom han manifestat que seguiran treballant per una nova proposta racional i emplacen l’Ajuntament a constituir una comissió de seguiment del decret amb tots els actors, per valorar i corregir la seva implantació.

En el nou escenari de convivència amb la Covid-19 (fins que no hi hagi una vacuna) i en un tema tan delicat com l’ús de l’escàs espai públic per als vianants, era el moment perquè els diversos actors de la ciutat s'asseguessin per buscar un acord raonable que, per suposat, facilités el negoci als bars i restaurants, però que també complís amb les necessitats de seguretat sanitària i d’accessibilitat dels i les vianants, i garantís a les veïnes i veïns de Barcelona el dret al descans, a la intimitat i a viure en un medi ambient adequat.

L’Ajuntament de Barcelona, per tal de justificar que el decret d’alcaldia s’havia redactat amb la nostra participació, va convocar a corre-cuita la Favb i les entitats un cop ja s'havia redactat l’esborrany del decret -que vàrem haver de reclamar, assabentats indirectament de la seva existència-.

Però les propostes d’esmenes presentades, fetes amb gran esforç per persones voluntàries, no s’han tingut en compte. Per contra, el Gremi ha tingut setmanes de reunions, segons ell mateix ha anat anunciant als mitjans de comunicació, per tal que les seves exigències es veiessin reflectides en el decret.

És molt decebedora la poca sensibilitat per buscar acords amb els veritables protagonistes de la ciutat, els veïns i veïnes, i volem advertir de les dificultats i conflictes que aquest desencertat decret causarà en els propers mesos. Especialment en aquells carrers i places per a vianants, que veuran aparèixer nous tipus d’artefactes competint per l’espai públic. Veurem néixer noves terrasses allà on no n’hi havia, i amb la possibilitat d’ocupar fins a un 50% de l’espai i els horaris permesos.

Creiem que tenim bastant assegurat el conflicte de convivència. Els horaris no tan sols no estan harmonitzats amb els horaris laborals o els que marca el mapa acústic de la ciutat, ara tampoc no ho estan amb els de les fases de “desescalada”. ¿I què passarà en les voreres de menys de cinc metres, on resulta impossible complir amb la distància de seguretat sanitària entre vianants i ocupants de les terrasses i amb els drets de les persones amb discapacitat?

Amb el nostre comunicat del 7 de maig ja n’alertàvem: els criteris que haurien de prevaler en qualsevol decisió sobre l’espai públic són els de salut pública i el respecte pels drets de les veïnes i veïns. I aquesta disposició no ho té en compte.

No ens han sorprès les ganes amb què aquests dies molts veïns i veïnes han tornat a gaudir de les terrasses, però alertem de la poca responsabilitat social que han mostrat bastants establiments, posant més taules i cadires de les permeses, inclús sense esperar a disposar de la necessària llicència.

Alguns ajuntaments publiquen en el seu web el llistat complet dels establiments d’hostaleria amb terrassa autoritzada, perquè la ciutadania i els mateixos hostalers puguin comprovar quins negocis disposen de llicència i quins no. La transparència és un element essencial perquè l’Administració inspiri confiança a la ciutadania. Fora bo que la de la nostra ciutat prengués nota.