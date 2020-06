lluita institucional

Guanyem Badalona votarà per la reducció de competències a Albiol i contra l’augment de càrrecs i sous públics

El grup municipal de Dolors Sabater votarà en contra de tota modificació del cartipàs excepte el punt que redueix competències polítiques a l’alcalde en favor del ple municipal.

Aquest dijous al vespre Guanyem badalona en Comú celebrava una assemblea per debatre el seu posicionament al ple d’aprovació del cartipàs. En aquesta, la militància de l’organització ha ratificat el vot contrari a l’augment de sous de l’alcalde i els regidors, així com en contra també de la creació d’una nova figura de “Portaveu Adjunt”. L’assemblea ha expressat la seva desconfiança amb el govern d’Albiol, i la voluntat “que el govern s’adoni que està en minoria i que no podrà fer i desfer sense control”.

Fonts de l’organització comenten “el nou cartipàs presentat per el govern de l’ajuntament planteja la reducció de competències de l’alcalde, i l’augment de control per part del ple municipal únic fet que podem trobar positiu, el que no tolerem és que es crein més cadires i s'augmentin els sous polítics”. El partit doncs, votarà en contra dels punts que modifiquin el cartipàs i només es planteja el vot favorable en cas que augmenti el control del ple.