El Parlament rebutja la compareixença de Buch per donar explicacions sobre lordre de Sallent als agents policials i que podria suposar un delicte de prevaricació

Llibertats

La CUP Crida Constituent lamenta que ahir es rebutgés la compareixença del conseller d’Interior Miquel Buch a la comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, amb els vots en contra de JxCat i ERC i les abstencions de Cs i PP. Els anticapitalistes van sol·licitar la compareixença de Buch per tal que aquest donés explicacions sobre informacions denunciades per mitjans de comunicació on s’afirmava que el comissari Eduard Sallent, cap dels Mossos d’Esquadra, hauria donat instruccions a tots els agents policials perquè aquests fessin constar en tots els casos, que el denunciat havia desobeït les ordres dels agents.

Tal i com ja va denunciar la formació anticapitalista, aquesta missiva de Sallent podria ser constitutiva d’un delicte de prevaricació, a banda d’ordenar als agents que cometin un delicte de falsedat en document públic en l’exercici de les seves funcions, per imposar una sanció sense base legal. Per aquest motiu, la CUP va demanar el cessament immediat de totes les funcions del Comissari Eduard Sallent, l’obertura d’un expedient disciplinari i la seva suspensió cautelar de sou i feina com a agent del Cos de Mossos d’Esquadra.

Pel que fa a la compareixença del conseller que la CUP va sol·licitar en relació a les actuacions policials per part dels Mossos d’Esquadra al Bloc Llavors de Barcelona, aquesta sí que ha estat acceptada. També ha estat acceptada la compareixença de Buch a la comissió d’Afers Interiors per donar explicacions sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació als sobresous que cobrava a l'Associació Catalana de Municipis.