MObilitzacions al carrer

Concentració a Barcelona sota el lema "Desconfinem drets i llibertats"

En el marc de #RecuperemElsCarrers, aquest matí el jovent antifeixista de Lleida s'ha organitzat per plantar cara a la performance sobre rodes de l'ultradreta. Així mateix, Vilanova i la Geltrú, ha convocat aquesta tarda a les 20 hores un acte de rebuig al feixisme, commemorant l'aniversari de l'alliberament dels camps d'extermini nazis.

Mig centenar de persones han participat aquest migdia en una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra la gestió del Govern espanyol de la crisi del coronavirus i per denunciar que s’ha vulnerat el dret de manifestació durant l’estat d’alarma.

La Plataforma 3 d'Octubre havia convocat la mobilització sota el lema "Desconfinem drets i llibertats" i que aquest cop ha estat autoritzada, ja que les anteriors protestes, que també havia convocat al carrer durant l'estat d'alarma no ho havien estat. Una contra els pressupostos catalans per manca d’inversió en sanitat i educació, i una altra pel Primer de Maig. Durant l'acte s'ha llegit el manifest "L’estat d’alarma no suposa uns suspensió dels drets fonamentals!"