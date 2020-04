Covid-19

La Xarxa Solidària inicia la campanya #JoAportoBdn de recaptació de fons per les famílies i persones vulnerables

Després d’una vintena de dies de confinament per la pandèmia del Covid-19, els casos greus d’impossibilitat per accedir a productes bàsics del veïnat de la ciutat incrementen i s'accentuen a mesura que passen els dies. Malgrat els canals disponibles a l’Administració i Serveis Socials , des de la Xarxa Solidària Badalona manifesten que les demandes de necessitats bàsiques per part de persones amb manca de recursos econòmics que no poden fer front a la compra d’aliments s’ha disparat durant aquesta setmana, i apunten que serà una tendència a l’alça.

És per aquest motiu que llancen la campanya #JoAportoBdn #YoAportoBdn amb la creació d’una Caixa de Resistència i així fer front a les necessitats urgents derivades de la crisi sociosanitària actual, per tal de poder dur a terme actuaciones d’emergència, com a pla de xoc, mentre aquestes persones no son al circuit de Serveis Socials. La transparència serà un punt clau d’aquesta campanya i la Xarxa es compromet a retre comptes habitualment, com expliquen al vídeo promocional.

Els membres de la Xarxa Solidària insisteixen en la responsabilitat i col·laboració col·lectiva com a “eina capaç de fer front a les situacions extraordinàries en les que ens trobem” i fan una crida a la participació ciutadana tant amb les aportacions econòmiques, com amb la difusió o el voluntariat.