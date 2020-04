La vaga indefinida de CNT aconsegueix els 40 dies en Productes Florida a Castelló

Ni l'Estat d'Alarma ni la situació d'emergència sanitària pel COVID-19 ha aconseguit desconvocar la vaga indefinida que CNT va convocar en la planta càrnia de Productes Florida a Almassora (Castelló). Per imperatiu legal, ha estat necessari desmuntar el campament que s'havia establert enfront de l'empresa, però la lluita de gairebé un centenar de falsos/as autònoms/as continua. Avui dia, la vaga indefinida continua amb un seguiment del 95%.



CNT denuncia que l'empresa ha utilitzat la situació del Coronavirus i el confinament per a intentar amagar l'explotació humiliant en la qual continuen vivint els falsos/as autònoms/as de Servicarne que presten serveis en la planta. Recordem que porten 40 dies sense cap mena d'ingrés i que s'ha creat una caixa de resistència per a rebre suport econòmic durant la vaga.



La central sindical adverteix que la vaga es mantindrà fins a les últimes conseqüències i que, quan finalitzi l'Estat d'Alarma, s'ha preparat una nova bateria de mobilitzacions per a continuar denunciant públicament la situació.