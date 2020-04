La CUP demana al Congrés espanyol i Parlament que les indemnitzacions i altres suplements dels sous de diputats i diputades es destinin a la sanitat pública

La CUP ha enviat una petició adreçada als presidents de la Mesa del Congrés i Parlament per proposar de manera una rebaixa en el sou de diputats i diputades i que aquesta quantitat es pugui destinar directament a la sanitat pública, en el context de crisi sanitària i en el qual no hi ha acció política institucional normalitzada. Concretament proposa que es reassignin els suplements per dietes, desplaçaments i altres sobresous, amb una lògica finalista, per reforçar la sanitat pública en aquest context d’emergència.

L’organització anticapitalista considera que ha de ser una mesura que s'apliqui de manera generalitzada per tal d'evitar que se'n faci un ús propagandístic per part de les diferents forces polítiques i que ha tenir caràcter retroactiu des de l’inici del confinament, ja que els diputats i diputades no han hagut de fer ús d’aquests suplements perquè l’activitat no era normalitzada.

Si la proposta de la CUP tirés endavant significaria que amb la part de dietes i extres per desplaçament de tots els diputats i diputades del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats es podrien injectar més de 800.000€ directes a la sanitat pública, calculant-ho sobre la base d’un mes.

La CUP ha proposat en reiterades ocasions rebaixar dràsticament els sous dels alts càrrecs (diputats, consellers, secretaris, directors, etc.). Al projecte de llei de pressupostos 2020 de fet, es va presentar una esmena en aquest sentit i que va ser rebutjada per tots els grups parlamentaris, a excepció de Cat-ECP. De la mateixa forma, la CUP-CC va votar en contra dels pressupostos al Parlament, precisament per aquesta raó. Així mateix, al Congrés dels diputats a Madrid, la CUP-PR va denunciar al primer ple de la legislatura que es pugés el sou dels diputats, en un decret on s'augmentava la retribució de personal públic com docents i sanitaris.

Des de la CUP també es fa una dura crítica a les dietes i extres per desplaçaments, ja que de facto suposen sobresous “encoberts” i més, en un moment on no hi ha acció política institucional normalitzada. L’organització rebutja els privilegis atorgats als alts càrrecs i els seus electes dediquen part del sou i de la subvenció a l'acció política en benefici de les classes populars, no només en casos d'emergència com l'actual. És per això que defensen la reducció del salari dels diputats i alts càrrecs més enllà de la situació actual, posant sobre la taula la necessitat de destinar més recursos als serveis públics com la sanitat, educació, serveis socials o d’altres.