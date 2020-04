Covid-19

La CUP acusa el govern de l’Estat d’irresponsable per negar-se a demanar brigades sanitàries a Cuba

Davant la negativa del govern de l'estat espanyol a sol·licitar brigades sanitàries a la República de Cuba malgrat el govern de la Generalitat de Catalunya hagi traslladat la petició formal a l'executiu espanyol, la CUP considera que es tracta d'una irresponsabilitat injustificable en el greu context d'emergència sanitària provocada per la Covid19 i del col·lapse del personal mèdic del sistema català de salut, i per tant, exigeix al departament de Salut que estudiï noves vies per sol·licitar l'ajuda de personal mèdic cubà, tal i com va traslladar el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent el passat 31 de març.

Diversos governs dels Països Catalans han traslladat la petició expressa a l'Executiu espanyol, al mateix temps que han sol·licitat directament a la República de Cuba l'enviament de brigades mèdiques. Per aquest motiu, els anticapitalistes critiquen la negativa del govern del PSOE i Unidas Podemos, que l'únic que hauria de fer és eliminar les traves burocràtiques i habilitar temporalment el personal sanitari cubà per a poder prestar serveis sanitaris en el sistema públic de salut.

La CUP reitera que es tracta d'una mesura possible i efectiva ja que la República cubana compta amb una gran expertesa tècnica, avalada per més de 50 anys realitzant missions sanitàries arreu del món i per un sistema sanitari 100% públic.

Els anticapitalistes critiquen l'assumpció de les pressions de l'extrema dreta i consideren que el sectarisme polític tanca les portes a una mesura assumible que podria salvar centenars de vides. Per això, exigeixen a les formacions Podemos, Izquierda Unida i PCE que no siguin còmplices amb el seu silenci d'aquesta decisió, quan bona part de la seva militància és favorable a aquesta sol·licitud.

Finalment, la formació reivindica que la situació de col·lapse del sistema sanitari actual, agreujada per la pandèmia, evidencia la fallida d'un sistema basat en la concertació dels serveis públics i per això, reclama una intervenció real del sistema de salut per regular-ne la gestió, la prestació, el control i les condicions laborals de les treballadores, de forma 100% pública i universal.