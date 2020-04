Covid-19

Impulsen la campanya "En defensa de la Sanitat Pública"

El Grup de Treball en defensa de la Sanitat pública de Tarragona s’engega la campanya “Defensem la sanitat pública”. Aquesta nova campanya vol oferir la possibilitat de denunciar les mancances a les comarques del Camp que la Sanitat Pública pateix en els últims anys com a resultat del pla de deteriorament, desmantellament i privatització del sistema sanitari; i que en aquests moments degut a la pandèmia que patim, s'han vist agreujades. En aquest sentit, volem emplaçar a totes les treballadores de l’àmbit sanitari i també a les pacients a fer públiques les deficiències, mancances i situacions en que es troben dia a dia.

Per fer-ho s’ofereixen dues vies: enviant les denúncies al correu del Grup de Sanitat defensasanitat.tgn@gmail.com, o bé, a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #DefensemSanitatPublicaTGN. Amb aquestes denúncies, anònimes o no, el Grup de Sanitat farà denúncia pública de les mateixes a la premsa i a través de les xarxes socials per visibilitzar les situacions que

s’estan patint en l’àmbit de la sanitat pública fruit del deteriorament planificat del sistema sanitari públic que arrosseguem des de fa anys. Situacions com les llistes d'espera diagnòstiques i quirúrgiques; el tancament de llits hospitalaris; la infrautilització de quiròfans, laboratoris, alta tecnologia i serveis de diagnòstics per la imatge; l'externalització de serveis, la utilització de zones per assegurances privades; manca de recursos humans i materials; sobrecàrrega laboral; manca de compliment de drets laborals... suposen greus conseqüències tant per la salut dels pacients com per les treballadores. Som molt conscients de la dedicació absoluta dels treballadors que fan tot i més amb els recursos de què disposen.

Amb aquesta campanya volen fer un front comú entre treballadores i pacients per evidenciar que retallar la sanitat mata, que una mala gestió pública ens perjudica a tots i totes i que cal exigir un sistema sanitari 100% públic, universal i de qualitat; i un únic conveni per a tots i totes les treballadores de la sanitat.

La situació d'excepcionalitat actual evidencia l’agreujament de les conseqüències d’un model sanitari de concertació públic-privada. Tanmateix, a partir de la situació que s’està produint aquests dies, tant des del punt de vista de les treballadores com de les pacients, posa sobre la taula que cal prendre mesures urgents per a afrontar la crisi i replantejar en quina situació s’ha deixat al sistema sanitari públic, sobretot pel conjunt de professionals de l’àmbit de la salut, que són la primera línia de contenció i resolució de l’epidèmia que estem patint.

Recorden que el Grup de treball en Defensa de la Sanitat Pública a Tarragona porta des del 2013 treballant i denunciant les retallades pressupostàries injustificades a la sanitat pública, la privatització i externalització dels serveis i la necessitat de dotar dels recursos i de les eines necessàries per garantir una sanitat universal, 100% pública i de qualitat.

Ara, davant del context en que ens trobem, el Grup de Sanitat, es posa a disposició de totes les pacients i treballadores de la sanitat pública per fer front comú davant d’una situació que, sense cap mena de dubte, serà un punt d’inflexió en la construcció conjunta d’un nou model de sanitat pública.