NI presos ni exiliats

Els presos polítics s'adrecen a l'ONU i el CE per denunciar el tracte discriminatori en plena pandèmia

Els presos polítics han fet arribar cartes conjuntes a l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides i al Consell d’Europa denunciant el "tracte discriminatori" que creuen que han rebut per part de les autoritats penitenciàries en negar-los la possibilitat de passar el confinament pel coronavirus a casa.

En les cartes expliquen que la decisió de no permetre’ls sortir mentre duri la pandèmia és un risc per a la seva salut i implica restringir altres drets fonamentals com la separació de poders, la igualtat davant de la llei, el respecte a les minories i la no discriminació per motius polítics. Per això, els demanen que emprenguin ‘qualsevol acció urgent’ que creguin pertinent per prevenir més abusos de la justícia espanyola.

També recorden que tots ells han aconseguit el segon grau penitenciari mitjançant l’article 100.2 del reglament, que els autoritza a sortir unes hores i uns dies determinats, per la qual cosa l’amenaça del Suprem i la decisió del funcionariat penitenciari incompleix ‘els estàndards internacionals dels drets humans’.

Les cartes les signa Oriol Junqueras com a eurodiputat i en representació de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull.