Desenes de famílies sense aigüa a Mataró

El passat dilluns la PACC denunciava que 24 famílies afectades de la plataforma no disposaven d’aigua corrent en plena alerta sanitària. A dia d’avui, més desenes de famílies de Mataró que tenen la mateixa problemàtica s’han posat en contacte amb la PACC. Moltes d'elles amb menors, nadons i algunes dones embarassades que no disposen d'aigua corrent a casa seva.



Des de la Plataforma s’ha advertit dues vegades d’aquesta situació propiciada per l’Ajuntament de Mataró i l’empresa Aigües de Mataró en un intent sense èxit de trobar una solució. Ara per ara, l’Administració afirma que no s’ha activat cap pla específic per solucionar aquesta situació extraordinària i d’emergència sanitària col·lectiva, convidant la PACC al procediment ordinari, que triga un mínim de 2 mesos en poder-se completar.



A més, i de forma inexplicable, l’Ajuntament de Mataró ha tancat moltes de les fonts públiques de la ciutat, l’únic recurs que tenien aquestes famílies de tenir aigua a les seves llars exposant-les a ser contagiades i multades.



La PACC exigeix a l’Ajuntament de Mataró que actuï d’una vegada i solucioni aquesta emergència humanitària que afecta a tantes famílies vulnerables de la ciutat.