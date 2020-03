Covid-19

Sumen Banyoles exigeix que es faciliti material informàtic a tots els alumnes que no tinguin

Sumem Banyoles exigeix que es faciliti material informàtic als alumnes que no en tinguin davant de l'allargament del confinament i la previsió que aquest període sense classes afecti una part important del calendari escolar. La formació creu que “és de justícia vetllar perquè tota la població escolar tingui accés a Internet i equipament informàtic” i en aquest sentit insta les institucions a posar a disposició dels alumnes sense recursos l’equipament informàtic disponible als centres educatius que ara estan tancats.

“Si volem que l’educació segueixi essent un dels pilars de la nostra ciutat i sigui eina de transformació social i d’igualtat d’oportunitats, hem d’assegurar-nos que cap alumnes es quedi enrere”, defensa Sumem Banyoles, que a més considera que “estar comunicats és bàsic per a la salut mental i la sociabilitat en una situació de confinament”. A més, recorda que les orientacions actuals del Departament d’Educació comporten, en bona part, l'accés a Internet, i per això considera cabdal implementar les mesures a l’abast per acabar amb l’escletxa digital.

Sumem Banyoles insta el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles a liderar aquesta acció coordinadament amb els centres, les AMIPES i els Serveis Socials i, també, s’ofereix a participar de la iniciativa.