Covid-19

Sumem Banyoles demana que s'insti al tancament d'empreses i negocis no essencials de la comarca

La formació alerta que algunes empreses del Pla de l’Estany estan posant en perill la salut dels ciutadans

Sumem Banyoles exigeix el confinament domiciliari dels ciutadans i el tancament dels negocis no essencials de la comarca per tal de fer efectiu el combat contra la propagació del coronavirus. La formació alerta que hi ha algunes empreses del Pla de l’Estany que estan mantenint l’activitat i en conseqüència estan posant en perill la salut dels seus treballadors, famílies i societat en general. En aquest sentit, insta les institucions de la comarca a fer un pas més i a prendre les mesures oportunes contra aquests negocis si per responsabilitat individual, social i empresarial aquesta situació no canvia en les properes hores.

Sumem Banyoles insta a complir el mandat del Govern de la Generalitat, que ha demanat un confinament obligatori a tothom com a mesura per acabar amb l’expansió de la pandèmia. Per a Sumem Banyoles, aquesta mesura “passa ineludiblement per garantir que els treballadors de sectors que no siguin bàsics per a la salut i benestar de les persones es quedin a casa”. D’altra manera, afirma la plataforma, “les ordres de confinament no seran prou efectives per a combatre una malaltia que ara més que mai necessita de solucions dràstiques”, tal com exigeix des de fa dies la comunitat científica i mèdica, que assegura que només amb el confinament total podrem aconseguir aturar el creixement exponencial dels contagis.

Per això, veu “incomprensible” que algunes empreses de la comarca segueixin instant els seus treballadors a anar a treballar en la situació d’estat d’alerta sanitària que estem vivint i demana que es prenguin “les mesures que facin falta per a impedir-ho i fer possible així el confinament total que requereix el combat contra la propagació de la malaltia”. En concret, Sumem Banyoles insta al tancament de tots aquells negocis i empreses que no operin en el sector dels serveis bàsics per a les persones, com són el de la salut i el de l’alimentació. “Si no es cessa l’activitat dels serveis prescindibles i es garanteix que tots els treballadors d’aquests sectors es quedin a casa, serà impossible mitigar els efectes de la pandèmia per moltes ordres de confinament que hi hagi”, sentencia.

Sumem Banyoles recorda que malgrat les circumstàncies continua activa treballant per a la ciutadania i segueix oberta a les peticions dels veïns, que es poden posar en contacte amb la formació política a través de les xarxes socials o el correu electrònic sumembanyoles@gmail.com.