Save the Children proposa una moratòria en el pagament dels lloguers i despeses corrents i revisar el calendari escolar

Enquesta de Save the Children: "Set de cada deu famílies vulnerables ateses per l’organització a Catalunya ja han vist alterada la seva situació laboral durant la primera setmana de la crisi"

Save the Children assenyala que la crisi sanitària del COVID-19 ja està tenint un elevat impacte econòmic i emocional en les llars més vulnerables. El 73% de les famílies a les quals l’ONG ja atenia abans de l’emergència a Catalunya, ha vist alterada la seva situació laboral durant la primera setmana de confinament i la meitat està tenint estrès i problemes de convivència.

L’organització ha detectat aquest empitjorament en una enquesta telefònica realitzada a 275 famílies a casa nostra. L’enquesta ha mesurat, entre d’altres paràmetres, la seva situació econòmica i laboral, el seu estat d’ànim i els recursos de què disposen per permetre la continuïtat de les activitats educatives dels infants, com ordinadors, tauletes i connexió a internet.

Segons Save the Children, el cas més generalitzat és aquell en que ambdós progenitors han perdut la feina, treball que en el cas de les mares acostuma a estar vinculat al sector domèstic i en el cas dels pares a l’economia informal, com recollida de ferralla o mercats. Aquesta vinculació total o parcial a l’economia submergida ha exposat molt més aquestes famílies a la desocupació, deixant-les ara amb poca o nul·la possibilitat de rebre prestacions.

Entre els qui no han perdut la feina, la possibilitat de teletreball és anecdòtica, i es registren molts casos de dones que han de seguir treballant en sectors de la neteja sense les proteccions adequades, causant-los preocupació i estrès per la por a contagiar als seus propis familiars.

En aquest sentit, Save the Children sosté que la situació està passant factura al benestar emocional d’aquestes llars. El 46% manifesta que els nivells d’estrès i problemes de convivència han augmentat, en bona part per les males condicions d’habitabilitat i la mida reduïda dels seus habitatges. Les dones refereixen majors problemes emocionals, es mostren molt cansades i amb una càrrega superior de les cures i d’estrès pel confinament.

La Jennifer, veïna de Barcelona, viu juntament amb el seu marit i dos fills, de 7 i 13, anys en un pis compartit de 55 metres quadrats. Els dos adults han perdut la feina. “Ens ha afectat molt, perquè ara no treballem i ens preocupa molt no poder pagar l’habitació o comprar aliments”, lamenta.

Infants amb por i manca de mitjans per seguir amb les tasques escolars

L’enquesta realitzada per Save the Children revela també que la meitat dels nens i nenes es veu afectat negativament i sent nerviosisme per no poder sortir de casa, por i preocupació pel benestar dels seus familiars.

A més, l’enquesta destaca una dada preocupant: 2 de cada 10 nens i nenes no dediquen cap temps a les tasques escolars durant la setmana i només un 50% hi dedica una estona diària (el 30% ho fa alguns dies a la setmana). Aquesta poca dedicació a les tasques escolars pot ser resultat de diferents situacions: la manca de connectivitat o dispositius informàtics o per l’impossibilitat dels pares i mares d’acompanyar els seus fills en aquestes tasques.

Les carències econòmiques d’aquestes famílies s’estan traduint en la dificultat de poder seguir el ritme del curs escolar, sobretot pel 30% dels nens i nenes que no té dispositius informàtics o internet, ja que no poden accedir als materials online que els envien des dels centres escolars.

Mesures per reduir l’impacte negatiu en els infants i adolescents

En el cas de Catalunya, una de les regions més afectades arreu de l’Estat per la crisi sanitària, Save the Children demana facilitar l’accés i agilitzar la tramitació de la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania per a les persones que la demanin per primera vegada a través d'una eina online que no necessita la cita presencial.

En aquest sentit, per garantir el benestar de les famílies amb fills i filles a càrrec en situació de vulnerabilitat, cal ampliar la moratòria de les hipoteques i dels lloguers públics als lloguers privats. Així mateix, seria necessari ampliar la partida pressupostària de l'oficina d'habitatge de la Generalitat per a ajudes d'emergència per al pagament del lloguer per fer front a les noves sol·licituds relacionades amb la crisi sanitària.

Per tal que les famílies puguin evitar l’endeutament en els subministraments, seria necessari establir un acord de solidaritat entre les empreses privades gestores de llum, aigua, gas i telecomunicació per cancel·lar els pagaments de les famílies més vulnerables ja que difícilment ho podran pagar en sortir d’aquesta crisi.

L’organització també recomana crear ajudes especifiques no contributives d'emergència social per a famílies que no puguin acollir-se a mesures de caràcter laboral.

Per reduir l'impacte a nivell educatiu que el tancament de les escoles pot tenir en els nens i nenes en situació de vulnerabilitat, caldria destinar una dotació econòmica per escoles d'estiu de reforç educatiu en els centres escolars, que permetin recuperar la bretxa generada aquests mesos, a més de valorar una ampliació del calendari escolar.

Mentrestant, Save the Children proposa que s’identifiquin les famílies que no disposen de dispositius electrònics i accés a internet i se’ls els proveeixin amb un sistema de préstec per tal que els infants puguin seguir el ritme escolar i no augmenti la bretxa educativa ja existents. A més, es recomana donar màxima prioritat al seguiment, suport i reforç a l'alumnat de famílies socioeconòmicament vulnerables, amb necessitats educatives especials o dificultats d'aprenentatge, mitjançant comunicació telefònica amb famílies i alumnat.

#Alteucostat, la intervenció d’emergència de Save the Children

Per donar suport a les famílies més vulnerables en l'emergència sanitària i econòmica provocada pel coronavirus, Save the Children ha posat en marxa la intervenció #Alteucostat, que se centra en l'accés a una alimentació bàsica, reforç escolar i atenció individualitzada de professionals per pal·liar els efectes de l'aïllament, la incertesa i l'estrès. L'ONG ha obert una línia d'atenció psicoterapèutica en línia per a aquestes famílies, i els seus treballadors ja estan atenent el benestar emocional dels menors amb pautes per als pares i mares sobre criança positiva, en aquestes condicions tan extraordinàries com les que suposa el confinament domiciliari. Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de CaixaProinfancia, programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa”. A més, Samsung ha proporcionat dispositius i la Fundació Vodafone ha facilitat l’accés necessari a la connectivitat.

