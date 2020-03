Presenten una proposta de set mesures urgents i immediates davant del COVID-19

La proposta ha estat treballada per la CUP-CC conjuntament amb el grup de treball de sanitat de la CUP, format per especialistes en diversos àmbits de la salut.

La situació que vivim a nivell social arran del Covid-19, posa de relleu la necessitat de:

1. Reforçar el sistema d'Atenció Primària amb un pla de pressupost i recursos necessaris per a poder garantir la universalitat de l'atenció 100% pública necessària. Donar les eines necessàries per resoldre els dubtes i les consultes sobre el Covid-19, en aquest sentit, habilitar, de forma indefinida i sense compensació la gratuïtat de l'atenció telefònica a través del 061.

2. Posar a disposició pública la totalitat dels recursos sanitaris: L’administració pública s’ha de reservar el dret d’habilitar per al sistema públic de salut , de forma indefinida i sense compensació, totes les places de sanitat privada que siguin necessàries per a la gestió d’aquesta crisi . Paral·lelament, resulta indispensable la suspensió de la lliure compraventa de material sanitari sensible tal com mascaretes o gel desinfectant i el traspàs de tot l’estoc i producció a mans públiques per a la seva distribució sota criteris d’interès comú i no en base a l’interès privat, que subordina les necessitats a la capacitat adquisitiva.

3. Assegurar el manteniment de les cures amb dignitat : En cas que la gestió del virus acabi comportant el tancament de centres destinats al treball de cures tals com els dirigits a l’atenció a la tercera edat o els centres educatius, l’administració pública ha d’impedir que això suposi la desatenció de cap persona depenent. Recursos sociosanitaris privats a disposició de l'administració pública en el mateix sentit que l'anterior.

4. Facilitar alternatives a totes les treballadores que vegin afectada la seva normalitat laboral i a les famílies que es vegin afectades si les escoles tanquen o els centres d'atenció a la tercera edat. Garantir que les beques menjador es segueixin donant per assegurar una bona alimentació a tots els alumnes.

5. Garantir les condicions laborals d'aquelles persones que es vegin obligades a estar confinades i no fer recaure en les persones treballadores ni el sistema de Salut competències que emanen de situacions excepcionals de prevenció en riscos laborals. Per això, cal revisar les recomanacions signades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya que plantegen el teletreball com a mesura alternativa a la IT o acomiadament.

6. Apostar i reforçar l'I+D+I pública de manera immediata.

7. Assegurar que amb posterioritat a la crisi no es revertirà l'augment de recursos a l'atenció primària pública ni en general, l'augment de recursos al sistema sanitari 100% públic. I que, per tant, no s'utilitzaran recursos públics per rescatar la sanitat privada.