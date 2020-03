Covid-19

Poble Lliure insta al Govern a decretar el confinament complet de Catalunya

Així com també a prendre totes aquelles mesures necessàries per combatre l’emergència sanitària, sense esperar el vist-i-plau de Madrid.

Davant la negligència del govern espanyol PSOE-Comuns, Poble Lliure ha instat al Govern de la Generalitat a decretar el confinament complet de Catalunya i a prendre totes aquelles mesures necessàries per combatre l’emergència sanitària, sense esperar el vist-i-plau de Madrid.

Poble Lliure s'ha posat disposició del Govern de la Generalitat i serem al seu costat si decideix desobeir l’estat i actuar de manera unilateral en defensa de la salut dels catalans. El confinament total de Catalunya i l’aturada de la producció no essencial és urgent per aturar la propagació del virus. Ens hi va la vida.

La formació encoratja al sindicalisme republicà i al conjunt del moviment a organitzar-se per a reclamar l’aturada de la producció no essencial, mesures de seguretat pels qui han de treballar i la suspensió dels lloguers i de les hipoteques, entre d’altres mesures per augmentar la protecció social i laboral.

També agraeix als sanitaris i a tot el personal d’emergències la seva dedicació , també a tots els treballadors i petits comerços que ens abasteixen de les primeres necessitats. Molts ànims a tothom que esteu confinats a casa.