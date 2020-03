lluita institucional

Movem Tortosa i la CUP demanen un ple extraordinari per l’obstrucció a l’accés a les dades de les subvencions dels grups municipals

Els grups municipals de Movem Tortosa i la CUP a l’Ajuntament de Tortosa han registrat este matí una petició de celebració d’un ple extraordinari per tractar la gestió opaca i obstruccionista que ha fet el govern municipal de les peticions d’informació fetes per un periodista i un partit polític al voltant de les factures justificatives de les subvencions als grups municipals. La petició la signen els cinc regidors de Movem i el regidor de la CUP, que sumen la quarta part de la corporació necessària segons la legislació i el Reglament Orgànic Municipal per poder demanar la celebració de la sessió.

En una roda de premsa, els portaveus dels grups municipals de Movem Tortosa i la CUP, Jordi Jordan i Xavier Rodríguez, respectivament, han explicat que s’ha decidit demanar el ple després que l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, hagi faltat a la veritat en atribuir a un «error administratiu» el fet de no haver donat la informació sobre les factures dels grups municipals al periodista i el partit polític que les havien demanades. Xavier Rodríguez ha explicat que les resolucions i comunicacions que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha enviat en els darrers mesos demostren que s’ha mentit en dir que les dos peticions d’informació van arribar a l’Ajuntament en pocs dies de diferència i que en els dos casos es demanessin les mateixes dades. Les peticions van arribar amb un mes de diferència i demanen les dades d’anys diferents. A més, en el cas de la petició del periodista, l’Ajuntament va desoir fins a sis reclamacions d’informació i advertiments de la GAIP;la darrera, feta a principis del passat mes de febrer. «No es pot parlar d’una errada administrativa, sinó que són moltes errades i l’alcaldessa només va reaccionar davant l’amenaça del periodista de publicar la informació que s’havia estat amagant», ha afirmat Xavier

Rodríguez, qui ha denunciat «la voluntat de l’equip de govern d’obstruir l’accés a la informació i mentir a l’opinió pública».

De fet, el govern municipal no només ha vulnerat el dret dels peticionaris a accedir a les factures dels grups municipals, sinó que també s’ha vulnerat el dret dels mateixos grups municipals a ser informats, atès que en les seues resolucions la GAIP instava l’Ajuntament a informar també els grups polítics perquè poguessin presentar al·legacions prèviament a l’entrega dels documents. «L’alcaldessa ha negat l’accés a la informació durant mesos i ha vulnerat així de forma flagrant la Llei de la Transparència», ha lamentat Jordi Jordan, qui ha afegit que es demana el ple perquè «no es pot permetre que la màxima autoritat de la ciutat surti davant l’opinió pública a mentir».

El ple que reclamen els regidors de Movem Tortosa i la CUP inclou quatre punts: la reprovació de l’alcaldessa per no donar resposta a les demandes de la GAIP i obstaculitzar la transparència i el dret a la informació pública; identificar la persona o persones responsables del subministrament de la informació reclamada pel periodista i el partit polític per incoar expedient sancionador, tal i com reclama la GAIP; fer arribar als peticionaris tota la informació reclamada i donar compliment al pas previ d’informar els grups municipals; i finalment publicar a web municipal l’informe sobre les subvencions i les factures validades per la intervenció municipal.

Factures «èticament reprobables»

Tant Movem com la CUP han recordat també que l’any passat les dos formacions van mostrar en públic els seus dubtes sobre les factures presentades pel grup municipal del PDECat perquè és «èticament reprovable» l’ús de factures de l’empresa d’un familiar directe de l’actual alcaldessa per a justificar despeses del grup municipal quan, a sobre, l’empresa realitza una activitat econòmica que no té res a veure amb els treballs justificats amb les factures.