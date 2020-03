Covid-19

Les Xarxes de Solidaritat al Camp de Tarragona compleixen una setmana de vida

La Xarxa de Solidaritat, iniciativa sorgida des del Casal Popular Sageta de Foc el passat divendres 13 de març, compleix avui una setmana. En total, gairebé 400 persones s'han apuntat al formulari que es facilita a totes les persones que decideixen entrar a participar als diferents grups de barris. Alhora, s'han gestionat, en aquests set dies, una vintena de casos, la major part dels quals han consistit a fer encàrrecs per a persones que no podien sortir de casa a causa del confinament, tenir cura de persones grans o infants, entre d'altres.

La iniciativa va sorgir el passat divendres al principi amb grups focalitzats en les zones de la Part Alta i del Centre de la ciutat. A causa de la crida generada a les xarxes socials, diverses persones van voler engegar el mateix en altres indrets. Així és com van sorgir la Xarxa de Solidaritat del Serrallo, que engloba també la resta de zones de la Part Baixa, i la de Torreforta, que acull veïns de la resta de barris de Ponent. Alhora, s'hi van sumar els grups de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i, finalment, Llevant, per acabar de cobrir tota Tarragona. En cadascun d'aquests barris s'han teixit aliances amb diverses associacions (prop de 30) que hi han volgut donar suport.

Durant aquests dies des de les diferents Xarxes s'ha treballat en la difusió dels grups, ja que el repte principal és arribar a les persones que puguin necessitar l'ajuda dels voluntaris. D'aquesta manera, s'han enganxat cartells en punts de trànsit aquests dies (comerços, centres sanitaris...), també en els portals de les mateixes persones voluntàries, i s'ha fet córrer l'existència d'aquests grups a través d'altres canals, com és el cas dels mitjans de comunicació. Aquesta tasca continuarà fent-se per tal d'arribar al màxim de persones possible i, especialment, a aquelles que més ho necessitin.