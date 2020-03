Covid-19

La Xarxa Solidària Badalona ja compta amb més de 250 voluntaris i augmenta el ritme de treball

Segons comenten, ja compten amb més de 250 voluntaris i estan gestionant 22 casos de demanda d’ajuda, a més de coordinar-se amb l’ajuntament de Badalona.

Avui al matí, a les xarxes socials de la Xarxa Solidària de Badalona, hi ha aparegut un vídeo en que el portaveu d’aquesta iniciativa, Héctor Martínez, ens explica les vies d’actuació d’aquesta iniciativa.

En poc més d’una setmana de confinament de la població, la Xarxa Solidària de Badalona ja compta amb més de 250 voluntaris i voluntàries, entre els quals, com es comenta, ja n’hi ha 22 que fan serveis atenent a demandes concretes, 19 que estan confeccionant mascaretes de protecció per a personal sanitari i voluntaris, i un grup de psicòlegs que generen continguts oberts i atenen a qui ho necessiti de forma gratuïta.

A més, el portaveu destaca que el contacte amb l’ajuntament és fluid i que s’està treballant en certificats per evitar problemes als voluntaris que s’hagin de desplaçar per l’espai públic en el transcurs de la seva feina. També comenta que tenen via directa amb Serveis Socials i que el contacte amb la institució ha servit perquè es derivessin casos de gent gran que requerís ajuda directament a la Xarxa.

En el vídeo, també hi comenta el fet que s’han teixit xarxes de comunicació amb d’altres iniciatives semblants arreu del país.

Hector Martínez declara “venen dies més difícils i molt durs i estem preparats per fer tot el que puguem. Si la dificultat és gran, la solidaritat de la gent de Badalona ho és més”.