discriminació lingüística

La Plataforma per la Llengua impulsa "l’etiqueta #DisneyPlusEnCatalà"

Per denunciar que la nova plataforma de Disney es nega a incloure la versió en català dels films de la companyia americana que ja existeixen en aquesta llengua, malgrat que no li suposaria cap cost afegit. La Plataforma anunciarà altres campanyes en aquesta direcció

Aquest dimarts ha arribat a l’Estat espanyol Disney+, una nova plataforma de vídeo per internet que competirà amb altres serveis similars com Netflix, HBO o Filmin, amb la particularitat que en aquest cas es tracta d’una nova plataforma que vol oferir, principalment, els continguts produïts per la mateixa companyia Disney i les respectives filials, com Pixar.



Tot i aquesta novetat que permet augmentar l’oferta de continguts audiovisuals a la xarxa, la realitat és que els espectadors catalanoparlants tornaran a veure els seus drets lingüístics arraconats, atès que Disney ha optat per no incorporar a la plataforma digital les versions en català de tots aquells films i continguts audiovisuals de la companyia que ja existeixen en aquesta llengua.



Segons ha pogut verificar la Plataforma per la llengua, malgrat que no hi ha cap contingut en català, Disney+ ofereix els films en versió espanyola i anglesa i, en alguns casos, també es poden trobar doblats i subtitulats en altres de llengües, algunes d’elles amb menys parlants que el català.



En el cas de Disney+, la situació és especialment greu perquè, a diferència d’altres plataformes, el responsable final d’aquests doblatges en català ja existents és la mateixa corporació Disney, que inclou les seves filials com Pixar. És el cas de títols com Dumbo, Frozen. El regne del gel, Toy Story 4, Cars o la majoria de les pel·lícules de la saga Star Wars (totes excepte l’episodi I), de les quals Disney disposa de versions en català, però que no es troben al catàleg de Disney+.



Per això l’ONG del català considera que en aquest cas la voluntat de rebuig i de deixar de banda el català és activa i manifesta —tenint en compte que es tracta d’un contingut que ja existeix, perquè Disney és propietària de desenes de pel·lícules doblades a la llengua catalana—, que ha optat per guardar-les i no publicar-les.



Pel que fa a les opcions lingüístiques de la interfície de la plataforma, Disney+ només es troba disponible en espanyol, anglès, francès, italià, alemany i neerlandès. A més a més, aquesta nova plataforma tampoc té en compte el català en el contracte de compra, fet que suposa una vulneració del Codi de consum de Catalunya. Davant d’aquesta nova discriminació, el president de l’ONG del català, Òscar Escuder, es mostra decebut “per la poca empatia que Disney ha tingut cap a la nostra llengua”. Per Escuder “no ens esperàvem que la nova plataforma amagués unes versions que ja té i que per a ells era molt fàcil i àgil de publicar”.



Per mirar de pal·liar aquesta situació, la Plataforma per la Llengua proposa que aquest dimarts els usuaris tuitegin amb l’etiqueta #DisneyPlusEnCatalà i també engegarà una campanya comunicativa per denunciar públicament la situació i es posarà en contacte amb Disney per expressar aquest malestar de la comunitat catalanoparlant.